A ocho semanas del inicio del reality de Canal 10 y con Esteban al frente del liderazgo, Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la nueva placa de nominados.

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Se trata de cinco participantes que buscarán evitar el voto telefónico del público.

Gran Hermano Uruguay ¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay? La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Bruno, Juan Martín, Matías y Fabricio.

Este jueves Esteban, en su calidad de líder de la semana, salvará a uno de ellos.