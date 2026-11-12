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¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Se trata de cinco participantes que buscarán evitar el voto telefónico del público.

12 de noviembre de 2026 9:40 hs
Gran Hermano Uruguay

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A ocho semanas del inicio del reality de Canal 10 y con Esteban al frente del liderazgo, Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la nueva placa de nominados.

Se trata de cinco participantes que buscarán evitar el voto telefónico del público.

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¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Bruno, Juan Martín, Matías y Fabricio.

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¿Cómo votaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?

  • Tai: 3 a Jazmín y 2 a Fabricio (Nominación espontanea)
  • Melanie: 2 a Juan Martin y 1 a Matías
  • Acevedo: 2 a Facundo y 1 a Matías
  • Facundo: 2 a Fabricio y 1 a Bruno
  • Fabricio: 2 a Acevedo y 1 a Bruno
  • Jessica: 2 a Gustavo y 1 a Bruno
  • Gustavo: 2 a Jessica y 1 a Tai
  • Juan Martin: 2 a Bruno y 1 a Matías
  • Jazmín: 2 a Matías y 1 a Juan Martin
  • Bruno: 2 a Tai y 1 a Juan Martin
  • Guille: 2 a Acevedo y 1 a Matías
  • Matías: 2 a Bruno y 1 a Gustavo
  • Esteban: 2 a Melanie y 1 a Acevedo

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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