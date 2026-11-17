En los últimos días circuló en las redes sociales una supuesta alerta sobre un apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre , con un escenario que incluiría cortes de electricidad, interrupciones de internet, fallas bancarias y hasta un presunto ciberataque global.

La teoría generó incertidumbre entre los propios usuarios, e incluso algunos recomendaron almacenar alimentos, agua, dinero en efectivo y otros productos de primera necesidad ante una eventual desconexión que podría extenderse durante semanas o meses.

Sin embargo, no existen pruebas de que esté previsto un apagón mundial , mientras que las publicaciones mezclan hechos reales, recomendaciones de prevención y videos manipulados para sostener una predicción apocalíptica apócrifa.

¿Habrá un apagón global del 17 de noviembre? Qué hay detrás de la alerta en Estados Unidos

Uno de los elementos utilizados para alimentar el rumor de apagón mundial es un simulacro del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos , organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) . La prueba está programada para este martes y tiene como objetivo verificar el funcionamiento de los sistemas de comunicación ante situaciones de emergencia.

El ejercicio contempla la emisión de un mensaje en televisión y radio, pero no implica cortes de electricidad, interrupciones de internet ni un ciberataque. Tampoco se enviará una alerta a los teléfonos celulares. El mensaje previsto para la prueba aclara: "Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

We’ve heard a lot of rumors about tomorrow’s EAS test. Let’s clear things up. It lasts 1 minute, and no action is required. No blackouts, no secret emergencies. Just our legally mandated, routine test on TV and radio at approximately 2:20 PM ET: https://t.co/WGD7xCuRDB https://t.co/HEErLQVKga — FEMA (@fema) November 16, 2026

Otro de los argumentos que circuló en TikTok, X e Instagram está relacionado con un supuesto episodio de Los Simpson que habría anticipado el acontecimiento. Los posteos muestran una escena de la temporada 35 en la que Lisa recuerda un gran apagón y aparece un diario con la fecha 17 de noviembre.

Predicción Los Simpson

El capítulo de Los Simpson no especifica el año en que sucede el episodio ficticio y tampoco relaciona el corte eléctrico con un ataque informático.

La desinformación también se apoyó en videos manipulados del presidente estadounidense, Donald Trump, que circulan en Facebook e Instagram. En esas grabaciones, creadas mediante inteligencia artificial, se le atribuye un anuncio sobre una interrupción eléctrica de 90 días y un supuesto fondo de criptomonedas que permitiría conservar el suministro.

El material original corresponde a una intervención pública del mandatario difundida por Fox News el 2 de noviembre de 2026, en la que no realizó ningún anuncio sobre un apagón. La verificación de RTVE identificó modificaciones en el audio para atribuirle declaraciones que no pronunció.

Otro elemento utilizado para reforzar la teoría fue la recomendación de la Unión Europea de contar con provisiones para afrontar las primeras 72 horas de una emergencia. Esa orientación forma parte de una estrategia de preparación civil presentada en marzo de 2025 y no constituye una advertencia sobre un corte eléctrico programado para noviembre de 2026.

El 3 de noviembre de este año, la Comisión Europea también comunicó nuevas medidas de preparación ante crisis, pero tampoco anunció un apagón ni identificó una amenaza concreta para este martes.