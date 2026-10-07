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Gran Hermano Uruguay reveló quién hizo la nueva nominación espontánea

La herramienta, que comienza a tener mayor protagonismo en la primera edición local del reality, permite a quien la solicita otorgar tres votos a un participante y dos a otro.

7 de octubre de 2026 10:26 hs
¿Quién hizo la nominación espontánea?

¿Quién hizo la nominación espontánea?

En la antesala de una nueva gala de nominación que se desarrollará este miércoles 7 de octubre, Gran Hermano reveló quién utilizó la espontánea.

La herramienta, que comienza a tener mayor protagonismo en la primera edición uruguaya del reality, permite a quien la solicita otorgar tres votos a un participante y dos a otro.

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¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?

"Es con la única persona que tengo conflicto y la verdad quiero que se vaya", señaló la concursante al explicar los motivos de su decisión.

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¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?

Durante la gala del martes, en la que también se definió el liderazgo de la semana, Gran Hermano confirmó que Tai volvió a utilizar la espontánea el domingo, segundos después de que Tatiana Milano abandonara el reality.

La concursante, de 29 años y autodefinida como "enamorada del amor", ya había recurrido a esta modalidad durante la primera semana del programa. Sin embargo, aquella nominación quedó sin efecto después de que confesara públicamente que había sido la autora.

TAI HACE LA NOMINACIÓN ESPONTÁNEA

"Quiero ver que pasa cuando estén en placa. Si se mueven un poquito. No podemos estar siempre las mismas personas o los mismos conflictos en juego", subrayó Tai.

Aun con la incógnita respecto a los nombres a quienes fueron direccionados los votos, este miércoles el resto de los participantes nominará para conformar la tercera placa de Gran Hermano Uruguay.

¿Quién es el nuevo líder de la semana?

En una definición cuerpo a cuerpo entre Bruno Acevedo y Agustina Zerbino, la participante de 26 años, volvió a ganar el liderazgo de la semana.

Oriunda de Carrasco, la concursante gozará de inmunidad, además de las chances de bajar a uno de los nominados de placa.

"Agustina sos la nueva líder de la semana. Tenes el beneficio de la inmunidad y además, la responsaibilidad el día jueves de salvar a uno de tus compañeros", anunció el conductor del ciclo Eduardo "Colo" Gianarelli.

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