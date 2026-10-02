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¿Quién es el político que intentó ingresar a la casa de Gran Hermano Uruguay?

"En algún momento mandé un mail, con algunas básicas y nada más", confesó el exintendente y exdiputado por el Partido Nacional.

2 de octubre de 2026 10:40 hs
Gran Hermano Uruguay

Gran Hermano Uruguay

El exintendente de Lavalleja y exdiputado por el Partido Nacional, Mario García, envió una postulación para participar en Gran Hermano Uruguay, aunque el proceso no avanzó más allá del primer contacto con la producción del reality de Canal 10.

Así lo indicó el periodista Pablo Cayafa en Hacemos lo que podemos, programa de streaming de Undertake Media. De acuerdo con la información dada a conocer el jueves y ratificada minutos más tarde por el propio exfuncionario, la iniciativa se limitó solo al envío de un mail.

"Apareció la publicación y la envié" - Mario García

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"En algún momento mandé un mail, con algunas cosas básicas y nada más", señaló García, quien negó haber presentado también algún tipo de video como parte del proceso de selección.

¿Quién es Mario García, el político que intentó ingresar a Gran Hermano Uruguay?

Mario García fue diputado por el departamento de Lavalleja y en 2020 fue electo intendente de esa jurisdicción, cargo que ocupó hasta 2025.

En 2006, cuando todavía era novio de quien actualmente es su esposa, participó y ganó El gato y el ratón, un reality de Canal 10 conducido por Gonzalo Cammarota que combinaba desafíos físicos, pruebas de destreza, acertijos y actividades en distintos puntos del país.

Mario García en una de las caravanas de campaña de 2025

Mario García en una de las caravanas de campaña de 2025

"A veces por curiosidad, a veces también para ver si podés de alguna manera hacerlo bien, pero nada más que eso", explicó el exfuncionario respecto de su intento por ser parte de Gran Hermano Uruguay.

García también señaló que un eventual ingreso a la casa implicaría una decisión familiar, ya que se trata de un tema que suele aparecer en las conversaciones de su entorno.

"Cuando salen todos los realitys es un tema de conversación porque participamos de uno. No somos ajenos a esa realidad, pero hoy no nos vemos con este tipo de formato", sentenció.

El exintendente de Lavalleja además negó el envío de postulaciones a otros programas como Master Chef. "La cocina no es lo mío", bromeó.

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