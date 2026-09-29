En la cuenta regresiva a la segunda gala de nominación de Gran Hermano Uruguay , uno de los participantes del reality de Canal 10 volvió a utilizar la espontánea.

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Así lo confirmó el lunes Eduardo "Colo" Gianarelli . "Nos sorprendimos cuando te contamos que el domingo mismo de la entrada alguien fue al confesionario e hizo la espontánea", señaló el conductor del ciclo antes de revelar el sobre rojo que daba cuenta de su utilización.

"Alguien fue al confesionario e hizo la espontánea", continuó.

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La jugada que asigna a quien la utiliza emitir tres votos contra un participante y dos contra otro, ya cuenta con un antecedente reciente en Gran Hermano Uruguay , aunque fallido.

En la madrugada del domingo 20 de septiembre, durante la noche de debut del reality de Canal 10, Tai Dudok apeló a ella para votar contra Catan y Fabricio. Sin embargo, como había revelado a viva voz horas antes que la había utilizado, el movimiento quedó anulado.

¿Quién hizo la nueva nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?

Según informó "Colo" Gianarelli, la mayoría de los participantes intentaron utilizar esta semana la nominación espontánea, aunque sólo uno pudo concretarla.

"Esto fue a minutos después de que Vicky abandonara. Toda la casa entró", remarcó el conductor del ciclo de Canal 10.

¿Quién hizo la segunda nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay? @GranHermano_Uy (X)

Si aun conocer la identidad del participante que utilizó la herramienta, el analista Gastón Trezeguet deslizó la posibilidad de que haya sido Bruno Acevedo, movimiento al que calificó cómo de "no haber salido bien".

"Me parece que se dio cuenta toda la casa", sentenció.

¿Cuándo se devela el nombre del participante que utilizó la segunda nominación espontánea de Gran Hermano Uruguay?

El nombre del participante de Gran Hermano Uruguay que utilizó la segunda espontánea se develará el miércoles durante la gala de nominación.

En tanto, este martes se definirá la prueba del líder. Quien resulte ganador obtendrá inmunidad y tendrá la potestad de salvar a un compañero de la placa de nominados.