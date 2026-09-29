Laura Ubfal lanzó una dura crítica contra Gran Hermano Uruguay: "Me parece un plomo"

La periodista argentina Laura Ubfal tildó a la primera edición de Gran Hermano Uruguay de ser "un plomo", aseguró que "parece un viaje de egresados" y advirtió que el reality de Canal 10 "tiene muy poco contenido".

Durante la emisión de su programa La Linterna (Bondi streaming) , la también analista de GH Argentina alertó que, a poco más de una semana de su inicio, el programa carece de concursantes que se destaquen, con excepción de Laura Dotto , la participante de 67 años oriunda de Malvín Norte.

"Están los varones en el club de hombres como de costumbre. Las chicas, qué sé yo. A mí no hay nadie que me mate. Obviamente Laura, la señora de 67 que se la pasó pobre, bailando en la fiesta", cruzó.

Ubfal también se hizo eco de las presuntas prohibiciones que la producción de Gran Hermano Uruguay habría definido en relación con la posibilidad de tomar contenido de las cámaras 24 horas.

"Si algo valora Santiago del Moro y la producción de Telefe cuando se hace Gran Hermano en Argentina, es que hay un 360. O sea, lo que descubrieron es el engagement, el 360: tenés la tele, la noche de los ex, pero además los streams, los youtubers y todas las redes que se suman a darte contenido. Resulta que los uruguayos decidieron que no les conviene, porque ¿qué pasa? Tienen muy poco contenido", apuntó.

En esta línea, la conductora retomó las conclusiones que esbozó el usuario de X @BartoloOpina, quien expresó su desaprobación por el cerrojo.

"Las redes no son el enemigo de la televisión. Pero cuando la televisión las convierte en enemigas, la que termina aislándose, achicándose y perdiendo relevancia no es la red: es la televisión", adhirió Ubfal.

El escenario de prohibición ya había sido denunciado el fin de semana por las familias de Tai Dudok y Matías Calimares. A través de comunicados difundidos desde las cuentas de ambos, se indicó que "no está permitido grabar y republicar contenido proveniente de la transmisión 24 horas debido a cuestiones relacionadas con los derechos sobre las imágenes".

"La producción se comunicó con nosotros, al igual que con los responsables de gestionar las cuentas de los demás participantes, para informarnos que no está permitido utilizar ni publicar grabaciones de la transmisión 24 horas de Gran Hermano, debido a cuestiones relacionadas con los derechos de imágenes", informó uno de los textos.