Polémica en Gran Hermano: Fabricio fue al confesionario a preguntar si una de sus compañeras era una chica trans

Un insólito y polémico episodio se registró en Gran Hermano Uruguay , cuando uno de los participantes de la casa consultó en el confesionario por la identidad de género de una de sus compañeras.

Se trata de Fabricio Bianchessi , quien recurrió a la producción para intentar despejar una duda que él mismo calificó como "muy delicada".

"Hay cosas dudosas. Siento que me están vendiendo gato por liebre", lanzó el herrero de 31 años oriundo de Paysandú.

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En la charla en el confesionario dada a conocer durante la gala del jueves, Fabricio confesó tener dudas sobre la identidad de género de Victoria Campo , la joven oriunda de Ciudad de la Costa y expareja del futbolista Nicolás "Diente" López.

"Con esto estoy en dudas desde el día uno", señaló.

Fabricio fue al confesonario a preguntar por la identidad de género de una de las participantes @eeemiliano (X)

"¿Todas las mujeres que hay acá nacieron con el sexo femenino?" - Fabricio Bianchessi

Al no obtener una respuesta de Gran Hermano, Bianchessi explicó que no le preguntó directamente a la joven por temor a que le mintiera. "No me gusta que me mientan", enfatizó.

En la misma línea, el herrero, quien se convirtió en líder durante la primera semana del reality de Canal 10, agregó que la incógnita surgió porque "era lo único que faltaba" en la competencia.

"Entonces, digo: ‘Estos lo metieron de cayetano así’”, cerró.

¿Qué pasó en Gran Hermano Uruguay?

La gala del jueves de Gran Hermano Uruguay fue escenario de definiciones de cara a la próxima eliminación que tendrá lugar el domingo. Con Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M como las participantes nominadas el miércoles por la casa, Agustina en su rol de líder, movió las fichas y bajó a una de ellas.

"Tomé la decisión que más tranquila me va a dejar", explicó la joven de 26 años oriunda de Carrasco antes de dar a conocer el nombre de quien resultaría beneficiada.

¡AGUSTINA TOMÓ UNA DECISIÓN! La líder decidió salvar a Jazmín de la placa. ¿Qué te parece su jugada?



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De esta forma, y ya con la placa de eliminación consolidada, Jazmín evitará enfrentar el voto del público. "Me llegan a sacar a Jaz y me muero", sentenció Agustina.