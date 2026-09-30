VIDEO | Fuerte pelea en Gran Hermano Uruguay: por el "bota-gate", Jazmín y Tati se dijeron de todo

Las repercusiones por el "bota gate" no paran en Gran Hermano Uruguay y, tras la gala del martes, Jazmín Esquivel y Tatiana Milano se enfrentaron cara a cara y se dijeron de todo.

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El cruce entre ambas no solo recalentó el reality de convivencia, sino que también elevó el clima de tensión entre los participantes, que hoy votarán en una nueva gala de nominación.

El cruce entre Jazmín y Tati se dio apenas finalizó la gala del martes, cuando la empresaria encaró a la manicura y la acusó frente a todos de haberle tirado una de sus botas a la piscina.

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"Face to face, face to face. Pero bien que para tirar la botita no sos face to face, amor. Ay, se te cayó. No sabés, mirá se te se te cae", lanzó la concursante de 36 años.

Ante la negativa de Jazmín, Tati retrucó y aseguró que la joven "está todo el día" detrás de ella.

"Todo el día tras mío, mi amor, estás vigilándome porque no tenés nada que hacer", apuntó la empresaria, a lo que la joven de 22 años respondió: "Si yo estoy atrás tuya porque tenés rico perfume y ahora no tenés".

Pelea entre Jazmín y Tati @GranHermano_Uy (X)

Al instante, Tati volvió a acusar a Jazmín de haber sido la autora del "bota gate", tildándola de "mariquita".

"Vos estás todo el día en el stream pa pa pa y no decís nada", insistió.

¿Quién tiró la bota de Tati a la piscina?

A pesar de haber negado ser quien tiró la bota de Tati a la piscina, un tape dado a conocer el miércoles confirmó que Jazmín fue la autora de la broma pesada.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 22, mientras la casa dormía.

Jazmín le tiró la bota a Tati en la piscina @GranHermano_Uy (X)

"¡BOTA GATE! Jazmín volvió a hacer de las suyas y, poco a poco, empezó a enloquecer a toda la casa… ¿La van a descubrir?", señaló Gran Hermano.

El calzado fue identificado por Laura Dotto, la concursante de 67 años que, luego de sacarla del agua, dio a aviso a Tati por la situación.