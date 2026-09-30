Gran Hermano Uruguay: ¿Quién es el nuevo líder de la semana?

¿Quién es el nuevo líder de la semana?

Gran Hermano Uruguay transita su segunda semana y, tras una final disputada con Matías Calimares, Agustina Zerbino se convirtió el martes en la nueva líder de la semana.

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La joven de 26 años, oriunda de Carrasco, viene de imponerse en el primer mano a mano del reality de Canal 10, que dejó afuera a Victoria Gallego.

Agustina Zerbino es la nueva líder de la semana @GranHermano_Uy (X) "¡TENEMOS LÍDER! Agustina se convierte en la líder de la semana y se lleva todos los beneficios correspondientes", destacó Gran Hermano Uruguay en redes sociales.

Gran Hermano Uruguay | ¿Qué beneficios y responsabilidades tendrá Agustina Zerbino como nueva líder de la semana? Al ganar el liderazgo de la semana en Gran Hermano Uruguay, Agustina Zerbino contará esta semana con inmunidad frente a las nominaciones. Sin embargo, el beneficio estará acompañado también por una responsabilidad: deberá elegir a uno de los participantes nominados para salvarlo de la eliminación.