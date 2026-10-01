¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay transita su segunda semana y, tras la salida de Vicky Gallego , el miércoles quedó conformada la nueva placa de nominados.

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Con Agustina Zerbino como líder, cuatro son los participantes del reality de Canal 10 que se perfilan a enfrentar el voto del público el próximo domingo, aunque sólo uno de ellos podrá ser salvado.

Durante la gala conducida por Eduardo "Colo" Gianarelli , también se reveló a quiénes le había dado sus votos Bruno Acevedo , el concursante que realizó la nominación espontánea.

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Guadalupe Conti fue la participante más votada, con 12 puntos, seguida por Jazmín Esquivel, Jessica Martínez y Tati Milano , que obtuvieron 8 cada una. Más atrás se ubicaron Matías Catán , con 6 votos; Bruno Acevedo , con 5; Tai Dudok , con 4; y Victoria Campo , con 3. En tanto, Fabricio Bianchessi y Guillermo Suárez recibieron 2 puntos cada uno, mientras que Bruno Reyes obtuvo 1.

Nominados de Gran Hermano Uruguay

Nominados Gran Hermano Uruguay

Guadalupe Conti

Jazmín Esquivel

Jessica Martínez

Tati Milano

¿Quién hizo la nominación espontánea y a quiénes estuvo dirigida?

ASÍ FUE LA ESPONTÁNEA DE BRUNO ACEVEDO @GranHermano_Uy (X)

Bruno Acevedo fue el participante que realizó la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay.

El actor y escritor radicado en Punta del Este le dio sus primeros tres puntos a Jazmín Esquivel y los dos restantes a Fabricio Bianchessi.