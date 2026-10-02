Gran Hermano Uruguay: ¿Quiénes quedaron en la placa final de nominados?

Gran Hermano Uruguay ya tiene a las tres participantes que buscarán convencer al público para continuar en el reality de Canal 10 .

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Tras la jugada de Agustina Zerbino como líder de la semana, quien decidió bajar a Jazmín de la placa, Guadalupe Conti , Jessica Martínez y Tati Milano quedaron finalmente nominadas y una de ellas será la próxima eliminada del programa.

"Tomé la decisión que más tranquila me va a dejar", explicó Zerbino , de 26 años y oriunda de Carrasco , antes de dar a conocer el nombre de la participante que resultaría beneficiada por su decisión.

¡AGUSTINA TOMÓ UNA DECISIÓN! La líder decidió salvar a Jazmín de la placa. ¿Qué te parece su jugada? #GranHermanoUY pic.twitter.com/bLPgiaQyFd

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"Tenemos a Jessica, a Guada y a Tati: una de ustedes tres abandona la competencia", cerró el conductor del ciclo, Eduardo "Colo" Gianarelli .

¿Quiénes son las nominadas de Gran Hermano Uruguay?

Guadalupe Conti

Guadalupe Conti Canal10.com.uy

Exestudiante de odontología de 26 años a la que una tarotista le vaticinó que en 2026 se iba a "hacer famosa".

"Soy charlatana, me gusta era orden, me gusta cocinar y me gusta opinar sobre la vida ajena", sostuvo la joven oriunda de Salto en su presentación.

Jessica Martínez

Jessica Martínez Canal10.com.uy

Jessica Martínez fue una de las participantes que ahondó más en su historia en su ingreso a Gran Hermano Uruguay.

"Si les gustan las buenas historias la encontraron", dijo en el video. "No nací con privilegios, nací en un barrio muy pobre de la ciudad de Salto y tengo 17 hermanos. Pasamos mal, pasamos hambre, pedimos, estuvimos en Inau y ahí aprendi a coser y hoy tengo mi propia marca de lencería", contó.

Tati Milano

Tatiana Milano Canal10.com.uy

De 36 años y radicada en Barros Blancos, Taiana Milano contó que viene de una familia conservadora y que fue "muy pobre". "Siempre traté de salir adelante sola con mi rebeldía", señaló.

En su presentación también confesó que renunció a su trabajo para abrir su propia empresa. "Hoy soy la competencia de mis ex jefes".

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante.

Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.