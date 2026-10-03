Encuestas | ¿Quién se va de Gran Hermano Uruguay?

Tras la salida de Vicky Gallegos , Gran Hermano Uruguay tendrá el domingo una nueva participante eliminada.

Guadalupe Conti , Jessica Martínez y Tati Milano son la tres las competidoras que se someterán al voto del público para intentar avanzar en el reality de canal 10.

Guadalupe Conti fue la participante más votada, con 12 puntos, seguida por Jazmín Esquivel, Jessica Martínez y Tati Milano , que obtuvieron 8 cada una. Más atrás se ubicaron Matías Catán , con 6 votos; Bruno Acevedo , con 5; Tai Dudok , con 4; y Victoria Campo , con 3. En tanto, Fabricio Bianchessi y Guillermo Suárez recibieron 2 puntos cada uno, mientras que Bruno Reyes obtuvo 1.

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¿Quién es el político que intentó ingresar a la casa de Gran Hermano Uruguay?

Bruno Acevedo fue el participante que realizó la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay .

El actor y escritor radicado en Punta del Este le dio sus primeros tres puntos a Jazmín Esquivel y los dos restantes a Fabricio Bianchessi.

¿A quién salvó la líder de la semana?

Tras la jugada de Agustina Zerbino como líder de la semana, quien decidió bajar a Jazmín de la placa, Guada, Jessica y Tati quedaron finalmente nominadas y una de ellas será la próxima eliminada del programa.

¿Quién se va de Gran Hermano Uruguay, según las primeras encuestas?

El sondeo publicado por el panelista de Gran Hermano El Debate y creador de contenidos Emiliano Rodríguez en X anticipa la salida de Tati con poco más del 70 por ciento de los votos negativos.

Misma tendencia muestra la encuesta del usuario @MatiasNicolet, aunque la desaprobación hacia la participante de 36 años y creadora de la firma Norres SRL se dispara a casi el 89% de los votos.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.