Ya con el formato vigente de doble eliminación semanal y la puesta en marcha de la espontánea coordinada , Gran Hermano Uruguay avanzó el miércoles con una nueva gala de nominación .

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Con cuatro aspirantes a abandonar la casa, el reality de Canal 10 se encamina a conocer los 6 finalistas de la primera edición del programa en el país.

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¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quiénes corren riesgo de irse de Gran Hermano Uruguay?

La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay quedó integrada por cuatro mujeres: Jazmín, Jessica, Melanie y Tai .

Las participantes tendrán la posibilidad de ser salvadas este jueves por Esteban, quien ocupa el liderazgo de la semana. Las otras dos eliminaciones se concretarán el domingo y el lunes, respectivamente.

¡LA RECTA FINAL YA ESTÁ ACÁ! El juego se pone más exigente que nunca y llegan las eliminaciones dobles. ¡Cada vez falta menos! #GranHermanoUY https://t.co/4iSlujDiEZ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 18, 2026

En la gala del martes, el conductor Eduardo "Colo" Gianarelli anticipó que el reality de Canal 10 entró en su etapa decisiva y explicó cómo será la definición de la competencia.

"Esta historia, que arrancó hace casi dos meses, entra en la recta final. Entre los 12 jugadores que están hoy en esta casa se encuentran los seis finalistas de Gran Hermano Uruguay", indicó antes de anunciar el nuevo esquema de eliminación.

"A partir de esta semana comienzan las eliminaciones dobles", agregó.

¿Cómo votaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?

Nominación espontánea doble @GranHermano_Uy (x)

Gustavo: 2 para Facundo y 1 para Jessica

Matías: 2 para Gustavo y 1 para Jazmín

Acevedo: 2 para Tai y 1 para Facundo

Fabricio: 2 para Tai y 1 para Jessica

Melanie: 2 para Jessica y 1 para Facundo

Guillermo: 2 para Matías y 1 para Jessica

Esteban: 2 para Jazmín y 1 para Tai

Facundo: 2 para Acevedo y 1 para Jazmín

Juan Martín: 2 para Melanie y 1 para Jazmín

Jazmín y Tai: 4 para Melanie y 2 para Jessica (nominación espontánea coordinada)

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

¡TENEMOS PLACA! ¿Quién querés que se vaya? Enviá VOTO + NOMBRE al 7020 o votá a través de la app de Pago Después.#GranHermanoUY https://t.co/iClHrin3G3 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 19, 2026

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.