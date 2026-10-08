VIDEO | "¡Viniste a romper los huevos!": feroz cruce en Gran Hermano Uruguay

Lejos de encontrar calma y con la noche de nominación ya saldada, la casa de Gran Hermano Uruguay fue escenario este jueves de un nuevo cruce entre participantes.

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Jessica Martínez y Laura Dotto protagonizaron durante el desayuno un feroz intercambio de palabras en el que se dijeron de todo.

"Primero estoy hablando con él", fustigó la emprendedora de lencería ante una molesta Dotto , quien se encontraba en la cocina desayunando junto a Gustavo .

"Primero yo estaba hablando con él y viniste a romper los huevos vos", respondió la participante de 67 años, quien ingresó como aspirante.

Pelea entre Laura Dotto y Jessica Martínez @GranHermano_Uy (X)

Al instante, Gustavo intentó calmar la situación. Sin embargo, Dotto retrucó: "Vio que estábamos hablando y vino a sentarse acá".

Visiblemente estupefacta, Jessica pidió que se la tratase con respeto y recordó que "no son maneras de hablarle" a otro compañero.

¿Qué pasó en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la tercera placa de nominados: Bruno Acevedo, Guadalupe Conti y Gustavo Fernández corren riesgo de quedar eliminados del reality de Canal 10.

Los dos primeros concursantes lideraron el conteo de votos al sumar 11 cada uno. Detrás quedó el empresario de la construcción, con 8.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.