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¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

En una gala cargada de incertidumbre y con los grupos consolidados, también se reveló quiénes fueron los destinatarios de la nominación espontánea realizada por Tai el domingo, minutos después de la salida de Tati.

8 de octubre de 2026 12:17 hs
Gran Hermano Uruguay

Gran Hermano Uruguay

Gran Hermano Uruguay ya tiene una nueva placa de nominados: Bruno Acevedo, Guadalupe Conti y Gustavo Fernández corren riesgo de quedar eliminados del reality de Canal 10.

En una gala cargada de incertidumbre y con los grupos consolidados, los dos primeros concursantes lideraron el conteo de votos al sumar 11 cada uno. Detrás quedó el empresario de la construcción, con 8.

Además, Gran Hermano reveló quiénes fueron los destinatarios de la nominación espontánea realizada por Tai el domingo, minutos después de la salida de Tati.

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La participante de 29 años le otorgó sus primeros tres puntos a Conti, a quien cuestionó por haber mostrado una faceta que, según indicó, no había visto anteriormente y que la sorprendió. "Pasó a levantar la voz y bardear a todo el mundo", lanzó.

Así fue la nominación espontánea de Tai

Los otros dos votos de la espontánea fueron para Matías Catán, a quien cuestionó por "autoproclamarse el prócer de la hermandad", en referencia al grupo masculino del reality. "Es momento de que esté en placa para ver qué pasa con ese grupo de hombres que parece inamovible", agregó.

Ahora, la líder Agustina deberá tomar una decisión clave y elegir a quién salvar de la placa. La jugada se revelará este jueves en la gala prevista desde 21:15 hrs.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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