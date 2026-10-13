VIDEO | Un participante denunció agresión física en Gran Hermano y la producción reveló las imágenes

Las polémicas en Gran Hermano Uruguay no dan tregua y, a pocas horas de conocerse la nueva placa de nominados y definirse el liderazgo semanal, una denuncia por presunta agresión física generó tensión dentro de la casa.

Gustavo Fernández , de 30 años, comunicó a la producción del reality de Canal 10 que había sido víctima de una supuesta agresión por parte de Facundo , de 21.

El reclamo quedó expuesto en el confesionario, donde el participante relató el episodio y pidió que se evaluara lo sucedido.

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Al explicar lo ocurrido, Gustavo sostuvo que Facundo lo había sujetado con fuerza del brazo mientras intentaba darse vuelta frente al televisor. "No sé mucho cómo transmitirlo. Me pasó un hecho puntual que, para mí, fue una agresión física", expresó.

Luego, aseguró que el contacto se intensificó mientras ambos avanzaban hacia la cocina. "Sé que soy grande, pero me estaba apretando muy fuerte, y cada vez fue más fuerte hasta llegar a la cocina. Ahí, como pude, la zafé", continuó.

El participante también reconoció que intentó mantener la calma, aunque advirtió que, fuera de la casa, la situación podría haber terminado de otra manera. "Traté de controlarme en ese momento, pero si esto hubiera pasado en la calle iba a terminar de otra manera".

El episodio denunciado por Gustavo @GranHermano_Uy (X)

Tras escuchar su versión, Gran Hermano mostró las imágenes de las cámaras. En la secuencia se observa a Facundo tomando a Gustavo del brazo y acompañándolo durante unos segundos hasta la cocina. El registro generó cuestionamientos entre los integrantes del panel, que consideraron que la escena no mostraba señales claras de violencia.

"Es lo más desleal, papelonero y bochornoso que vi en la historia de Gran Hermano", cruzó Gastón Trezeguet, exparticipante de la primera edición argentina del reality, quien acusó a Gustavo de intentar perjudicar a su compañero mediante una denuncia que calificó de falsa.

Luis Lacalle también cuestionó la interpretación del episodio y planteó si el aislamiento podía llevar a Gustavo a percibir la situación de una manera diferente. En la misma línea, Natalie Yoffe criticó su actitud y consideró que buscaba que los demás participantes tomaran partido contra Facundo.

¡GUSTAVO Y FACUNDO, CARA A CARA! Llegó el momento de hablar sobre lo ocurrido y enfrentar las diferencias. ¿Cómo terminará este encuentro? #GranHermanoUY https://t.co/PG5IdwmjjR — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 13, 2026

Más tarde, Gustavo habló a solas con su compañero y reconoció que se sentía mal por lo ocurrido. "La verdad es que estoy mal por eso", expresó el empresario de la construcción, quien se comprometió a pedir disculpas por la confusión.