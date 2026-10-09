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Gran Hermano Uruguay | ¿ A quién salvó la líder y quiénes quedaron en la placa final de nominados?

Tras la salvación de Agustina, en su condición de líder de la semana, dos participantes del reality de Canal 10 quedaron en riesgo de convertirse en los próximos eliminados.

9 de octubre de 2026 10:02 hs
Nueva placa de nominados&nbsp;

Nueva placa de nominados 

Tras la salvación de Agustina, en su condición de líder de la semana, dos participantes del reality de Canal 10 quedaron en riesgo de convertirse en los próximos eliminados.

Agustina salvó a Gustavo

"Siento que es una placa que, si la armo de determinada manera, puede darnos más información del afuera", remarcó la joven de 26 años al explicar los motivos de su jugada.

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¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

¿A quiénes salvó Agustina?

Tras 24 horas de deliberación y luego de que la casa nominara a Bruno Acevedo, Guadalupe Conti y Gustavo Fernández, Agustina decidió bajar de placa al participante de 37 años.

"En esta placa voy a salvar a Gustavo. Él tuvo un conflicto puntual. Entiendo que en la casa hubo más de uno con, quizás, las otras dos personas, entonces quiero saber qué opina la gente acerca de eso", explicó la líder de la semana tras anunciar su decisión.

De esta forma, Acevedo y Guada son los dos concursantes que se enfrentarán en el próximo mano a mano, cuyo resultado se conocerá el domingo.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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