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"Poesía...": la reacción de Nayib Bukele tras conocerse que es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos

El presidente de El Salvador obtuvo un 43% de opiniones positivas y un 16% de negativas, según el Latinobarómetro realizado por Equipos Consultores

14 de octubre de 2026 9:49 hs
Bukele se ha convertido en referencia para muchos políticos latinoamericanos de derecha.
Bukele se ha convertido en referencia para muchos políticos latinoamericanos de derecha. Getty Images

"Poesía...", escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de X, donde compartió los resultados de la encuesta que lo ubican por encima de otros dirigentes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Donald Trump y Javier Milei.

Según los datos presentados por el sociólogo Ignacio Zuasnabar en Subrayado (Canal 10), Bukele obtuvo un 43% de opiniones positivas y un 16% de negativas, lo que representa un saldo neto favorable de 27 puntos porcentuales.

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Zuasnabar destacó que el presidente salvadoreño no solo consiguió el mayor porcentaje de valoraciones positivas, sino también el mejor saldo neto entre los líderes internacionales evaluados.

El sociólogo señaló que Bukele “desde un país pequeño y poco conocido por los uruguayos ha catapultado una imagen interesante”.

“Latinobarómetro nos muestra que no son solo los uruguayos los que están destacando la imagen de Bukele. Es el líder mejor evaluado por el promedio de los latinoamericanos; fue el mejor evaluado en 14 de los 17 países”, afirmó.

Cómo les fue a Trump, Milei, Lula y otros líderes internacionales en Uruguay

El relevamiento también mostró diferencias importantes en la percepción que tienen los uruguayos sobre otros mandatarios.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo un 36% de opiniones positivas y un 30% de negativas, con un saldo favorable de seis puntos porcentuales.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, registró un 27% de valoraciones positivas y un 13% de negativas, lo que representa un saldo de 14 puntos.

En el extremo opuesto aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei, quienes concentran algunos de los mayores niveles de rechazo entre los uruguayos.

Trump recibió un 19% de opiniones positivas y un 55% de negativas, con un saldo de -36 puntos porcentuales.

En tanto, Milei obtuvo un 20% de valoraciones positivas y un 54% de negativas, lo que deja un saldo de -34 puntos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también figura entre los dirigentes internacionales con mayor valoración negativa, aunque no se detallaron sus porcentajes.

Cuándo se realizó la encuesta de Latinobarómetro

El estudio Latinobarómetro 2025-2026 se realizó en Uruguay entre el 13 de mayo y el 15 de junio de 2026, mediante entrevistas presenciales.

La muestra comprendió 1.200 casos y el margen de error máximo esperado es de ±3,7 puntos porcentuales, según informó Equipos Consultores.

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