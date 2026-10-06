Al estilo Bukele | Latinoamérica inaugura una nueva cárcel de máxima seguridad

El Gobierno de Costa Rica inaugurará el próximo 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) , un nuevo establecimiento penitenciario destinado a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras criminales o consideradas de alta peligrosidad.

La prisión fue construida dentro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela , y está ubicada a unos 25 kilómetros de San José . El proyecto tomó como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador , creado durante el gobierno de Nayib Bukele.

"Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano contra los delincuentes", señaló la presidenta de Costa Rica , Laura Fernández , en redes sociales, donde mostró imágenes del interior del recinto durante una cadena nacional.

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El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se extiende sobre un predio de aproximadamente 90.000 metros cuadrados, con una superficie construida cercana a los 31.000 metros cuadrados. El establecimiento está compuesto por cinco módulos independientes , cada uno con capacidad para unos 1.020 internos, lo que eleva el cupo total a unas 5.100 personas.

Los sectores cuentan con 17 celdas y fue pensado para alojar a personas consideradas de alta peligrosidad, entre ellas integrantes de organizaciones criminales, individuos señalados por hechos violentos, extraditables y presos que requieren un régimen de protección especial. El objetivo es mantener bajo un esquema de mayor contención a quienes representan un riesgo elevado dentro del sistema penitenciario.

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

Las imágenes difundidas por la Presidencia costarricense muestran los espacios de alojamiento, con filas de camas y los uniformes naranjas preparados para los futuros ocupantes. También se estableció una vestimenta sin bolsillos, cintas ni elásticos y con costuras de seguridad para reducir la posibilidad de ocultar objetos prohibidos.

El complejo incorpora además equipamiento para reforzar los controles de acceso y la vigilancia interna, con detectores de metales, sistemas de revisión de equipaje, escáneres corporales, cámaras de circuito cerrado y botones de emergencia. El régimen contempla restricciones adicionales respecto de otros establecimientos, entre ellas límites al tiempo que los internos podrán permanecer fuera de sus celdas y espacios de aislamiento para quienes provoquen disturbios.

"Hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo", afirmó Laura Fernández al anunciar la inauguración del establecimiento. La mandataria también remarcó: "Devolverle la paz a la gente buena es nuestra misión y no descansaremos hasta conseguirlo".