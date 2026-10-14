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"Catarata de agravios": presidenta de la Jutep salió en defensa de Asti tras insultos de Bordaberry y denunció un "ataque más al organismo"

Los senadores opositores denunciarán a Alfredo Asti por presunto abuso de funciones, luego que este firmara una nota que llegó al despacho de Pedro Bordaberry en la que se le solicitaba información sobre la participación de un director de AFE en un presunto "acto político partidario"

14 de octubre de 2026 10:04 hs
Sede de la Jutep
Sede de la Jutep Camilo dos Santos

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana María Ferraris, defendió a su vice Alfredo Asti luego de que la oposición lo cuestionara por firmar una nota que llegó al despacho del senador colorado Pedro Bordaberry en la que se le solicitaba información sobre la participación del director de Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Robert Bouvier, en un presunto "acto político partidario". Bouvier, también integrante del Partido Colorado, está impedido de realizar política por su cargo.

Por este tema, los senadores opositores también anunciaron que presentarán una denuncia por presunto abuso de funciones. Además el martes en la cámara Bordaberry tildó a Asti de "rata rastrera", debido a que según el colorado la actividad en cuestión era en realidad un asado para festejar la recuperación de Walter Cervini, diputado y senador suplente, que tuvo algunas complicaciones de salud derivadas de una peritonitis.

"Me resulta intolerable e inaceptable el uso de la catarata de agravios a la que fue sometido el vicepresidente de la Jutep", dijo este miércoles Ferraris en diálogo con Desayunos Informales de Canal 12. "Esos agravios son como si me los hubieran hecho a mí misma. No son solamente para alguien que tiene una trayectoria impecable en el seno de la función pública, por todos conocida, claramente es un ataque más al organismo", agregó la presidenta de la Jutep.

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La jerarca también fue consultada sobre otros cuestionamientos de parte de la oposición. "Veo con estupor los niveles de violencia e iracundia para atacar un organismo como la Jutep, que es la encargada de velar por el cumplimento de las normas en la ética pública y referente en combate de la corrupción. ¿Quién gana y quién pierde con este tipo de ataques? Duelen ese tipo de consideraciones", respondió Ferraris.

"Fue una denuncia muy elaborada porque aporta profusa prueba y documentación. ¿Qué se hace con esa denuncia? Lo mismo que se hace con las denuncias que superan los requisitos de admisibilidad. Se confeccionó un expediente y se remitió a la División Gestión de Denuncias que es la unidad encargada de procesar estas denuncias que recibimos en forma cotidiana", agregó.

"Esa denuncia está en trámite todavía, lo que se hizo fue actuar de acuerdo al protocolo de denuncias que está vigente desde agosto de este año donde se establecieron reglas claras de procedimiento transparente e iguales para todos", según la jerarca. "A usted le denuncian determinados hechos y tiene el deber de investigar si lo que le están denunciando es cierto, como cualquier otra investigación", afirmó.

Según Ferraris son cosas que se hacen "todos los días". "En mi ausencia quien tiene ese rol es el vicepresidente de la Jutep, firmamos decenas de oficios a diario", aclaró. "No se le consultó solo al senador Bordaberry, fueron varios oficios que salieron en relación a este tema", contó.

La presidenta del organismo también dijo que este tema todavía no entró al Directorio, pero que para comunicarse entre organismo se necesita la firma de los directores. "Atribuir responsabilidad al Directorio, no lo puedo dejar pasar (...) Los profesionales de la Jutep actúan con total independencia técnica, ellos elaboran sus informes y trabajan con autonomía", afirmó.

Ferraris añadió que "la competencia de la Jutep es concurrente con la de la Corte Electoral". "La Corte Electoral, tiene razón el senador Bordaberry, es competente para analizar si hubo un delito electoral, lo dice el numeral cuarto del articulo 77 de la Constitución. La Jutep interviene en una dimensión distinta, que es evaluar la conducta ética y funcional de un servidor público", puntualizó.

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