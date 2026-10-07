Contratación de camas de ASSE a la Española: blancos denunciarán a la Jutep y señalan que Danza trabajó en la institución privada

Diputados del Partido Nacional denunciarán a la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) por las 1.440 camas que la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) le contrató a la Asociación Española por $ 116.115.120 . Los opositores señalan que el presidente de la prestadora pública Álvaro Danza había trabajado en la institución privada.

Según había informado en primera instancia el diario El País, la prestadora de salud pública había contratado "hasta 720 camas anuales" para CTI y cuidados intermedios , lo que da la suma de más de 1.440 camas.

Además de la denuncia en la Jutep, los blancos enviarán el tema a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y al presidente de la República Yamandú Orsi. "Una mancha más al tigre" , así definió al tema el diputado opositor Federico Casaretto , en relación a la gestión de Danza.

Tiempos de espera en ASSE: oposición cuestionó forma en la que mejoraron indicadores y Danza aseguró que no se cancelaron consultas "a tabla rasa"

" ASSE hizo un llamado licitación para contratar camas en el ámbito privado , porque las camas que tiene no le son suficientes. Entonces lo que hace es un llamado a instituciones privadas para que ofrezcan camas y en las que están seleccionadas está la Asociación Española ", agregó el representante.

Casaretto afirmó que Danza debía de haberse excusado de firmar la resolución en cuestión. "Él renunció a la sociedad Española en noviembre del año pasado y por lo tanto hasta noviembre de este año no podía haber firmado ninguna resolución. A menos de seis meses, firma esta resolución", contó el diputado en diálogo con El Observador.

Aclaró, además, que la contratación rige durante 12 meses "prorrogables automáticamente" y, que en este caso, se adjudicó en junio. "En total podría llegar hasta tres años, el primer año y la prórroga por dos años más", agregó.

"Lo que hace Danza es firmar un contrato con una de las empresas que tuvo vínculo", por lo que "viola flagrantemente el Tocaf", añadió Casaretto sobre el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). A su vez, el diputado agregó que cuando la jurídica de la Jutep reconoció incompatibilidad de Danza en mutualistas privadas, la "una única puntualización" que hizo la Jutep era que el presidente de ASSE "debía abstenerse de firmar ningún contrato con ninguna de estas empresas con las cuales tuvo vínculo".

El presidente de ASSE fue consultado por el diario El País al respecto. Danza dijo que el tema también paso por alto de organismos como el Tribunal de Cuentas. En la próxima sesión del directorio, sin presencia del presidente, este tema estará en consideración nuevamente, según fuentes de la prestadora estatal.

El diputado Casaretto también salió al cruce de esta última puntualización. "Ha trascendido que ahora lo va a solucionar haciendo una nueva resolución, pero esto no es solucionable. Lo que le prohíbe la ley es que él participe y él ya participó. Esto ya se adjudicó", sentenció el opositor.