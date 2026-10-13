Senadores de la coalición denunciarán a representante del Frente Amplio en la Jutep por "persecución": Bordaberry lo tildó de "rata rastrera"

Los senadores de la Coalición Republicana presentarán una denuncia penal en la Fiscalía contra el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el Frente Amplio, Alfredo Asti , por presunto abuso de funciones .

Esto se decidió luego de que Asti firmara una nota que llegó al despacho del senador colorado Pedro Bordaberry con fecha del 6 de octubre, en la que se le solicitaba al dirigente información sobre la participación del director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) Robert Bouvier en un presunto "acto político partidario" celebrado a principios de agosto en Florida.

MSP suspendió a traumatólogo por un año por darle medicación inyectable en domicilio a paciente y cobrarle $12.000

Según la nota de la Jutep firmada por Asti, al organismo llegó una denuncia anónima que acusaba a Bouvier de haber participado en un "acto político partidario".

Entre otras preguntas, Asti le preguntó a Bordaberry si Bouvier había tomado la palabra y pronunciado "un discurso de contenido político partidario".

Foto: Gastón Britos/FocoUy

Bordaberry le contestó a Asti el 12 de octubre que no respondería el cuestionario.

Y este martes en la sesión de la Cámara de Senadores planteó un asunto político para poder discutir el tema. En su intervención —respaldada por el resto de los senadors de la Coalición Republicana—, Bordaberry adelantó que no respondería a este oficio, porque no podía "avalar un acto ilegal" del cual estaba siendo objeto.

Además, sostuvo que la actitud de Asti era de "profunda inhumanidad", porque la actividad del pasado 1° de agosto, en realidad, había sido un asado para festejar la recuperación de Walter Cervini, diputado colorado y senador suplente, que tuvo algunas complicaciones de salud derivadas de una peritonitis.

"Se recuperó de un percance de salud grave, que puso en riesgo su vida un diputado. Lo llamaron senadores, legisladores, gente de todo el partido, lo llamó el presidente de la República. Sus amigos hicimos un asado para festejar su recuperación y el señor Asti, un genio de la maldad y la degradación más grande que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso. ¡Rata rastrera!", exclamó Bordaberry en la cámara.

En conferencia de prensa, acompañado de varios senadores de la coalición, Bordaberry dijo que lo de Asti era una "medida persecutoria" en la que trató de "interrogar por un acto sobre el cual no tiene competencia" al senador.

Dijo que había pedido que la moción fuera apoyada por todos los senadores, incluido el Frente Amplio, pero sin éxito.

"Porque notoriamente —así lo han reconocido creo que los propios senadores del Frente Amplio— el señor Asti y la Jutep no tienen competencia para hacer lo que están tratando de hacer. Esto es: perseguir a adversarios políticos", sostuvo el senador colorado.

Y agregó que Asti lo que está haciendo es "investigar un acto de camaradería por el restablecimiento de salud de un legislador".

Ojeda, en tanto, afirmó que la Jutep "se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria". "El que está cometiendo un acto de corrupción es el señor Asti, utilizando el poder que tiene en la Jutep para perseguir e interrogar ilegalmente, casualmente, opositores".

El secretario general colorado agregó que el accionar del vicepresidente de la Jutep podría caber en el delito de abuso de funciones, algo que deberá determinar la Fiscalía.

"Esto ha llegado ya a un punto insostenible. Lamentamos profundamente que el Senado no haya defendido al Senado. Y le haya puesto coto a una persecución absoluta, que viene ya en cadena de otras tantas", apuntó.

La respuesta del Frente Amplio

Durante la sesión del Senado, la legisladora Bettiana Díaz contó que habían consultado a Asti para conocer los detalles de este caso.

"Parte de lo que se nos informó —y esto sería bueno, porque la representación en la Jutep no es solamente del partido de gobierno— es que esto remite a una denuncia anónima (...) que se recibe y, en base a eso, la asesoría jurídica de la Jutep redacta este informe", explicó.

"También consultamos si esto era una intimación personal como sintió Bordaberry. Asti nos dijo perfectamente que no. Que cuando salen estos informes de la Jutep lo firma el director que esté presente en ese momento. Así como también firmó el informe sobre lo que se nombró acá de la camioneta", dijo Díaz sobre el caso de la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente de la República.

"Lo que quiero decir es que agradezco que este Senado se pueda preocupar de darle garantías a los senadores, porque en el período pasado nosotros tuvimos espionaje sobre senadores de la República. Si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia", cerró.