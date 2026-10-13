Nayib Bukele es el líder internacional mejor evaluado entre los uruguayos, según encuesta del Latinobarómetro

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , es el líder internacional con mejor evaluación entre los uruguayos , según los datos de la nueva edición del Latinobarómetros que en Uruguay fueron recogidos por Equipos Consultores.

Bukele recoge el 43% de las opiniones positivas , aunque con un nivel de desconocimiento que se ubica en 30% . Otro 16% tiene una opinión negativa sobre el salvadoreño y otro 11% una neutra.

Entre los uruguayos, le sigue como el líder internacional mejor evaluado el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (de los más conocidos después de Donald Trump y Javier Milei), con 36% de las valoraciones positivas . Sin embargo, las opiniones negativas en su caso ascienden al 30% y las neutras están en 14%.

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En tercer lugar en términos de opiniones positivas está el presidente chino Xi Jinping , con 27%, aunque un nivel de desconocimiento o de falta de respuestas que suma 48% . Otro 14% tiene una opinión negativa y 11% no opinó.

Los datos surgen de un informe presentado por Equipos Consultores, que destaca que Bukele recibe un "balance claramente favorable entre juicios positivos y negativos", algo que confirma investigaciones realizadas por la consultora que ya daban señales en ese sentido.

"La opinión de los uruguayos sobre Bukele no es una rareza. Por el contrario, de acuerdo a Latinobarómetro, Bukele es también el líder mejor evaluado en el conjunto de América Latina, y con niveles que, en promedio, son mayores a los que registra en Uruguay", advirtió Equipos en su estudio.

En el caso de los salvadoreños, la aprobación de Bukele se ubica en 84%. En ese país rige un régimen de excepción desde 2022 y la política de seguridad impulsada ha permitido a Bukele y su gobierno disminuir drásticamente los niveles de inseguridad —asociados a la presencia de grupos criminales conocidos como "maras"—, aunque restringiendo algunas libertades individuales.

En el otro extremo, como los líderes peor evaluados por los uruguayos, aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei, ambos "ampliamente conocidos" y que reciben "una opinión negativa amplia", apunta Equipos.

La encuesta también midió la orientación ideológica de los encuestos y cómo incide en la valoración que tienen de los líderes internacionales.

Es así que entre los autoidentificados de izquierda Lula pasa a ser el líder internacional mejor evaluado (61%), seguido de Claudia Sheinbaum (35%). En ese último caso, sin embargo, el nivel de desconocimiento sobre su persona asciende a 46%. Y el peor es Milei (78% de opiniones negativas), seguido de Trump (74%).

Para aquellos que se autoidentifican con la derecha, en tanto, Bukele también es el mejor evaluado (56% de opiniones positivas), seguida de Milei y de Trump, ambos con 36%. Quienes tienen una valoración más negativa en este caso son Delcy Rodríguez, de Venezuela, Vladimir Putin, de Rusia, y Lula.

La encuesta de Equipos fue realizada en el marco del estudio Latinobarómetro 2025-2026 y sus datos recogidos entre el 13 de mayo y el 15 de junio de 2026 mediante entrevistas presenciales. El tamaño de la muestra fue de 1.200 casos con un margen de error máximo esperado de +/- 3,7 puntos porcentuales, dentro de un intervalo de confianza del 95%.