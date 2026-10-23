La Armada Nacional busca a un pescador desaparecido en el río San Salvador, en el departamento de Soriano, en un operativo que comenzó este jueves en las proximidades de la desembocadura, según informó la fuerza en un comunicado.
Buscan a un pescador desaparecido en el río San Salvador: recuperaron su embarcación y una mochila
La Armada Nacional desplegó un operativo en las proximidades de la desembocadura luego de que pescadores de la zona señalaran que el hombre se habría hundido junto con su embarcación