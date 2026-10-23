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Buscan a un pescador desaparecido en el río San Salvador: recuperaron su embarcación y una mochila

La Armada Nacional desplegó un operativo en las proximidades de la desembocadura luego de que pescadores de la zona señalaran que el hombre se habría hundido junto con su embarcación

23 de octubre de 2026 8:58 hs
Buscan a un pescador en el río San Salvador

Buscan a un pescador en el río San Salvador

Armada Nacional

La Armada Nacional busca a un pescador desaparecido en el río San Salvador, en el departamento de Soriano, en un operativo que comenzó este jueves en las proximidades de la desembocadura, según informó la fuerza en un comunicado.

La Prefectura del Puerto de Nueva Palmira recibió el aviso a las 17:43, cuando un pescador de la zona de Dolores informó sobre el posible avistamiento de una persona en el agua, a unos 500 metros al norte de la desembocadura.

Una embarcación de la unidad se dirigió al lugar. Allí, otros pescadores señalaron que el hombre se habría hundido junto con su embarcación.

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Durante el operativo, el personal logró recuperar la embarcación, redes de pesca y una mochila. Según la Armada, la embarcación no tenía registro ni matrícula, y tampoco constaba que hubiera realizado un despacho en algún puerto.

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