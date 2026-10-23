Buscan a un pescador desaparecido en el río San Salvador: recuperaron su embarcación y una mochila

Buscan a un pescador en el río San Salvador

La Armada Nacional busca a un pescador desaparecido en el río San Salvador, en el departamento de Soriano, en un operativo que comenzó este jueves en las proximidades de la desembocadura, según informó la fuerza en un comunicado.

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La Prefectura del Puerto de Nueva Palmira recibió el aviso a las 17:43, cuando un pescador de la zona de Dolores informó sobre el posible avistamiento de una persona en el agua, a unos 500 metros al norte de la desembocadura.

Una embarcación de la unidad se dirigió al lugar. Allí, otros pescadores señalaron que el hombre se habría hundido junto con su embarcación.