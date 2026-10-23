"Yo tuve que hacerme el muerto": el relato de un ocupante del auto baleado por la Policía en una persecución

Brian Morales, uno de los ocupantes del auto baleado por la Policía durante una persecución que terminó con un muerto y tres heridos, aseguró que los efectivos actuaron de forma abusiva y que no les dieron la voz de alto. El procedimiento ocurrió en la madrugada del jueves y se extendió desde Reducto hasta la zona del Hipódromo de Maroñas.

"Yo entiendo que el proceder policial fue abusivo . En ningún momento nos dieron la voz de alto", afirmó en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

"Empezaron a disparar y a disparar, nos detuvieron la marcha, nos rodearon, y ahí efectuaron disparos. Yo tuve que hacerme el muerto, porque si no, no estaría acá ", relató.

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Morales sufrió un roce de bala y, después de recibir asistencia médica, fue trasladado al Departamento de Homicidios en calidad de detenido. Luego cesó su detención y quedó como testigo .

El relato del ocupante y lo que investiga la Policía

Según Morales, él y sus dos amigos habían contratado a un conductor de una aplicación de transporte para regresar a sus casas. El hombre que manejaba, un dominicano de 40 años que trabajaba como chofer de Uber, murió durante el procedimiento.

Consultado sobre por qué el conductor no se detuvo durante la persecución, respondió: "El conductor entró en desespero y lo único que sabía era acelerar y seguir".

El testigo también negó que estuvieran armados. "Por algo estoy acá, si tuviera algo que me comprometiera, creo que no estaría acá dando testigo", sostuvo. Según informó Subrayado, presentarán una denuncia por abuso policial.

Los investigadores buscan establecer qué vínculo tenía el conductor con los demás ocupantes y cómo lo contactaron. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron al informativo que, hasta el momento, no surge de la investigación que hubiera concurrido por un viaje solicitado a través de la aplicación.

Morales aseguró que estaba con sus amigos en la vivienda donde funciona una boca de venta de drogas y que le pidieron al chofer que fuera a buscarlos.

Una persecución de varios kilómetros y un auto con al menos 15 impactos

De acuerdo con la información difundida por el consignado medio, sobre las 23:00 del miércoles se habían registrado disparos desde un auto contra una boca de venta de drogas ubicada en la zona de avenida San Martín y Rivadavia.

Unas cuatro horas después, el auto eléctrico blanco en el que viajaba Morales fue visto cuando salía de esa zona. Ante la presunción de que sus ocupantes podían estar armados, la Policía inició una persecución que atravesó varios barrios de Montevideo.

Los investigadores presumen que uno de los ocupantes bajó del vehículo en una zona de pasajes de Piedras Blancas y escapó a pie. Los otros cuatro continuaron hasta que el auto fue interceptado en General Flores y Guerra, en la zona del Hipódromo de Maroñas.

El conductor murió, dos hombres de 19 y 23 años resultaron heridos y Morales sufrió un roce de bala. El vehículo terminó con al menos 15 impactos de bala y en su interior se encontraron más de $ 20.000 en billetes de baja denominación, según el informativo.

La Fiscalía de Homicidios investiga las circunstancias del procedimiento y toma declaración a los policías involucrados, que pertenecen a distintas unidades y fueron desarmados de forma preventiva. La investigación también incluye las pericias de Policía Científica y el relevamiento de cámaras.