¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay ya tiene nuevos nominados: Catán, Facundo, Laura y Esteban son los participantes que corren riesgo de abandonar el reality de Canal 10.

En una gala marcada por votaciones cruzadas, anulaciones masivas, la invalidación de una espontánea y la intervención del teléfono dorado, que envió a la placa al chofer de ómnibus de 46 años, este jueves será el turno de Matías de bajar a uno de los cuatro concursantes gracias a su beneficio como líder.

"Quiero informarles que, una vez más, registré votos que incumplieron las reglas establecidas para la nominación; por lo tanto, esos votos fueron anulados", informó Gran Hermano . Catán fue el autor de la jugada de 3x2, pero sus votos quedaron sin efecto.

¿Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay: a quién salvó la líder de la semana y quiénes quedaron en la placa final de nominados

Lo que parecía una jugada con impacto directo en la placa de nominados quedó desdibujado después de que Catán , autor de la nominación espontánea, hablara de más y Tai alertara a Gran Hermano sobre el incumplimiento de las reglas.

El episodio se originó minutos después de la salida de Victoria Campo. Tras concretarse la expulsión, el concursante de 31 años, oriundo de Pocitos, se dirigió al confesionario para emitir sus votos. Sin embargo, comentarios posteriores hicieron que la jugada perdiera efecto.

Tai develó la jugada de Catán y logró que le anularan la nominación espontánea @GranHermano_Uy (X)

"Quien hace la espontánea no puede decir que la hizo, pero tampoco darlo a entender, ¿verdad?", consultó Tai al "Big", antes de señalar que Catán había hecho comentarios de manera disimulada, aunque poco torpe.

¿Cómo votaron los participantes de Gran Hermano Uruguay?

Jazmín: 2 para Facundo - 1 para Laura

Esteban: 2 para Catán - 1 para Bruno

Laura: 2 para Jessica - 1 para Facundo

Fabricio: 2 para Facundo - 1 para Tai

Tai: 2 para Bruno - 1 para Laura

Juan Martín: 2 para Catán - 1 para Laura

Matías: 2 para Catán - 1 para Facundo

Guillermo: 2 para Laura - 1 para Gustavo

Gustavo: 2 para Facundo - 1 para Jessica

Agustina: 2 para Facundo - 1 para Catán

Melanie: 2 para Jessica - 1 para Catán

Jessica: 2 para Laura - 1 para Catán

Acevedo: 2 para Catán - 1 para Fabricio

Catán (Espontánea): 3 para Jessica - 2 para Facundo | ANULADA

Bruno: 2 para Laura - 1 para Catán

Facundo: 2 para Laura - 1 para Catán

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

@GranHermano_Uy (X)

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.