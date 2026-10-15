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¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Ahora, Melanie tendrá la posibilidad de bajar a uno de los cuatro concursantes que corren riesgo de ser eliminados del reality de Canal 10.

15 de octubre de 2026 11:44 hs
¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano?

¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano?

Gran Hermano Uruguay ya tiene nuevos nominados: Bruno, Catán, Jessica y Victoria quedaron en placa y corren riesgo de convertirse en los próximos eliminados del reality de Canal 10.

La gala estuvo marcada por la anulación de votos tras la detección de acuerdos entre participantes para influir en las nominaciones. Ahora, Melanie tendrá la posibilidad de bajar a uno de los cuatro concursantes gracias al beneficio que obtuvo el martes al convertirse en la líder de la semana.

¿A quiénes se les anularon los votos en Gran Hermano y por qué?

Después de que Eduardo "Colo" Gianarelli comunicara los resultados de la votación, Gran Hermano volvió a convocar a los participantes para informarles que habría sanciones por las estrategias que habían acordado para nominar.

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"Antes de dar inicio al proceso de nominación, fueron advertidos acerca de las numerosas charlas que tuvieron sobre el tema. Les advertí sobre el riesgo de cometer voto cantado o complot, sin embargo, algunos acordaron una estrategia para nominar y en el confesionario lo llevaron a cabo. Eso es lo que se denomina complot, señores. Por lo tanto, les anuncio que habrá sanción", explicó.

Sanción Gran Hermano Uruguay

La sanción alcanzó a varios participantes:

  • Acevedo y Victoria: se anularon todos los votos de Acevedo y los dos que Victoria le había dado a Jessica.

  • Laura y Catán: también quedaron anulados los votos involucrados en la estrategia acordada entre ambos.

  • Agustina: se anuló su nominación espontánea, mediante la cual le había otorgado tres votos a Laura, porque se determinó que había sido pactada con Catán.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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