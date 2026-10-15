¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay ya tiene nuevos nominados: Bruno, Catán, Jessica y Victoria quedaron en placa y corren riesgo de convertirse en los próximos eliminados del reality de Canal 10.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La gala estuvo marcada por la anulación de votos tras la detección de acuerdos entre participantes para influir en las nominaciones. Ahora, Melanie tendrá la posibilidad de bajar a uno de los cuatro concursantes gracias al beneficio que obtuvo el martes al convertirse en la líder de la semana.

¿A quiénes se les anularon los votos en Gran Hermano y por qué? Después de que Eduardo "Colo" Gianarelli comunicara los resultados de la votación, Gran Hermano volvió a convocar a los participantes para informarles que habría sanciones por las estrategias que habían acordado para nominar.

"Antes de dar inicio al proceso de nominación, fueron advertidos acerca de las numerosas charlas que tuvieron sobre el tema. Les advertí sobre el riesgo de cometer voto cantado o complot, sin embargo, algunos acordaron una estrategia para nominar y en el confesionario lo llevaron a cabo. Eso es lo que se denomina complot, señores. Por lo tanto, les anuncio que habrá sanción", explicó.