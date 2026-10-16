Gran Hermano Uruguay: a quién salvó la líder de la semana y quiénes quedaron en la placa final de nominados

En una gala marcada por acusaciones cruzadas de traición y cobardía, cambios en el cronograma de expulsión y la jugada de la líder, Gran Hermano Uruguay definió el jueves a los tres nominados que buscarán evitar la eliminación del reality de Canal 10 .

La próxima expulsión, reprogramada para el lunes, se definirá entre Bruno, Victoria y Jessica , luego de que Melanie utilizara su beneficio para bajar a Catán de la placa de nominados, con quien mantiene un amorío dentro de la casa.

"Desde el principio pensé en el juego, no en la afinidad", explicó la concursante oriunda de Piedras Blancas al justificar su decisión.

Gran Hermano Uruguay | ¿ A quién salvó la líder y quiénes quedaron en la placa final de nominados?

Tras la jugada de Melanie y la salvación de Catán , Bruno, Victoria y Jessica son los participantes que definirán el próximo expulsado del reality de Canal 10 .

Gran Hermano Uruguay

Además, a través de dos comunicados dados a conocer por el conductor del ciclo Eduardo "Colo" Gianarelli, Gran Hermano Uruguay anunció dos cambios importantes en el cronograma.

¿Cuáles son los cambios que anunció Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay anunció cambios en el cronograma de nominaciones, la cena de los participantes en placa y la eliminación.

"El domingo saldrá de placa la persona menos votada por el público y la cena de nominados pasa del sábado al domingo", indicó el conductor del ciclo de Canal 10 al leer las novedades durante la gala del jueves.

Además, el reality no contará con repechaje, por lo que quienes sean eliminados no tendrán una instancia posterior para recuperar su lugar en el juego.

Eduardo "Colo" Gianarelli @GranHermano_Uy (X)

El anuncio llegó después de que Gianarelli les reclamara a los participantes que aprovecharan sus contactos con el exterior para generar contenido y dinamizar la convivencia.

"Yo sé que hace 23 días que están aislados, que cada vez se hace más difícil, las rutinas, el peso de no tener vínculos con el afuera, extrañar; pero aprovechen estos contactos para sacar para afuera. Parece que el contacto sea para meterse para adentro, sino para sacar", fustigó el martes.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.