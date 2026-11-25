La Justicia condenó a 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre de 25 años que días atrás se arrojó desde una altura aproximada de 20 metros por la ventana de un hotel del Centro de Montevideo para evitar ser detenido. El caso sumó un episodio insólito durante su recuperación: mientras permanecía internado bajo custodia, le robó dinero a otro paciente que estaba en la misma sala.

La sentencia fue obtenida mediante un proceso abreviado por la Fiscalía Departamental de Canelones de 1er Turno. Según consta en el acta de la audiencia judicial, el salto se produjo desde unos 20 metros — equivalente a un quinto o sexto piso —, aunque en los reportes policiales preliminares la altura había sido estimada en 15 metros.

El procedimiento tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en un hotel ubicado sobre la avenida Uruguay. El joven de 25 años, poseedor de antecedentes penales, contaba con una orden de detención emitida por el área de Investigaciones de Canelones por una serie de robos cometidos en la ciudad de San Ramón durante la madrugada del 30 de septiembre, hechos en los que había sido identificado mediante cámaras de videovigilancia y declaraciones de testigos.

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Tras recibir información de Interpol sobre su paradero, efectivos policiales concurrieron al alojamiento y lo ubicaron en una habitación junto a otro hombre de 27 años, también con antecedentes penales . Al ser notificados de la detención, ambos intentaron darse a la fuga arrojándose por una ventana hacia un terreno baldío lindero.

Mientras que el hombre de 27 años resultó sin lesiones de gravedad —y posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 4º Turno—, el joven requerido sufrió lesiones de entidad. Fue trasladado al Hospital Maciel con un diagnóstico primario de politraumatismo grave, confirmándose luego la fractura de uno de sus brazos.

Robo durante la internación y condena

Lejos de desistir de su accionar delictivo tras sobrevivir a la caída, el indagado aprovechó su estadía en el centro hospitalario para sustraerle dinero a la otra persona que se encontraba internada en su misma habitación.

Una vez recibida el alta médica y puesto a disposición judicial, la Fiscalía de Canelones logró su condena como autor penalmente responsable de reiterados delitos de hurto —uno de ellos en grado de tentativa—, tres delitos de hurto especialmente agravados —dos en grado de tentativa— y un delito de resistencia al arresto, todos en régimen de reiteración real.