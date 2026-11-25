Poco después de las 23:00 , cuando todavía transcurría la interpelación a la ministra Cristina Lustemberg , el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir afirmó que se estaba utilizando la muerte de Soledad Barrera "con fines políticos particulares" .

" En campaña esto se llama ser carroñeros , pararse arriba del cuerpo de una persona para hacer política propia, eso es imperdonable. Imperdonable para un buen político, pero sobre todo imperdonable para un buen ser humano ", comenzó diciendo Valdomir.

"Para eso hicieron esta interpelación, para mostrarle a la gente qué es lo que estaba pasando y tratar de responsabilizar a la ministra de Salud Pública de algo que ella no motivó . Porque el fallecimiento de la doctora (Barrera) no fue responsabilidad de un jerarca", agregó el dirigente del oficialismo.

Interpelación por caso Miralles: la oposición se abroqueló para dejar a Lustemberg sin respaldo parlamentario pero Cabildo se desmarcó de la censura

Caso Miralles: los cinco puntos de la moción que aprobó la oposición y dejó a Lustemberg sin respaldo parlamentario

La anestesista Inés Miralles fue condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera , ocurrida a raíz de una mala praxis. En el ámbito administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión.

"ESTO SE LLAMA SER CARROÑERO!!....Utilizaron el dolor de una familia para un beneficio particular!! Pararse arriba del cuerpo de una persona para hacer política propia!! ....ME HAGO CARGO DE LO QUE DIGO!!!" acusó el diputado del FA Sebastián Valdomir a los interpelantes… pic.twitter.com/2MUvMYkUJG

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública resolvió posteriormente reducir esa sanción a tres años. El presidente Yamandú Orsi intervino y dispuso dejar sin efecto la reducción de la sanción, con lo que se restableció la inhabilitación original de cinco años.

"Utilizaron esto para hacer un circo político atroz. Hay que decirle esto a la familia, están utilizando su dolor con fines políticos particulares. ¡Los están utilizando! ¡Habla de ser carroñero! ", afirmó Valdomir, tal como consignó en redes sociales el periodista Leonardo Sarro.

El oficialista dijo que apoyaba lo resuelto por Orsi como también la gestión de la ministra. "Como no se pueden llevar puesto la decisión del presidente de la República, resolvieron hacer astillas sobre la ministra de Salud Pública, el objetivo político es el desgaste de este gobierno y tratar de sacarle un integrante al Poder Ejecutivo", según el diputado.

Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó por 51 votos en 99 una moción que declaró insuficientes e insatisfactorias las explicaciones de Lustemberg. El documento consta de cinco puntos y contó con el respaldo de los diputados de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

"Le cuento algo más a la familia (de la pediatra fallecida), cuando el diputado Salle presenta la moción de censura solo con la firma de Identidad Soberana le hicieron un escándalo porque la querían firmar ellos también. ¡Querían aparecer en la foto, porque Salle les ganó de mano!", dijo Valdomir. "Están haciendo un uso arbitrario y asqueroso del dolor de ajeno", agregó.

"No puede seguir con esos descalificativos", lo cortó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi.

“Me da rabia!!! No voy a permitir que un tonto....un violento me venga a decir que saco jugo de la desgracia de esta familia!!” dijo la diputada nacionalista Mercedes Long, que se sintió ofendida por los dichos del diputado Valdomir del FA en la interpelación a la ministra… pic.twitter.com/bQQIIH7cvh — leo sarro press (@leosarro) November 25, 2026

Los dichos de Valdomir fueron repudiados por los representantes de la oposición, entre ellos por la diputada del Partido Nacional Mercedes Long, quien se emocionó hasta las lágrimas. "A mí nadie me va a tratar de carroñera, y me da rabia, y me emociono mal", expresó la legisladora.

"Fui médica y nunca tuve una denuncia por mala praxis, siempre traté de solucionar problema a mis pacientes, con una excelente relación médico paciente", dijo entre lágrimas Long.

"No voy a permitir que un tonto, por ser leve y no quiero seguir agrediendo, un violento como se ha dicho acá, me venga a decir que saco el jugo de la desgracia de esta familia", agregó la nacionalista. "Que se hagan cargo de lo que hacen, de los mamarrachos que hace este gobierno, que se hagan cargo", afirmó.

"Esta interpelación es porque hacen mal las cosas. Las veces que tenga que llamar a los ministros a comisión o a interpelar van a tener que venir. Este es el trabajo de este Parlamento. Yo me preguntaría qué está haciendo la ministra para que de continuo esté acá. Tiene que retractarse de lo que dijo", sentenció la dirigente de la oposición.