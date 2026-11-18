¿Cuántas vidas se pueden vivir en una sola vida? Pero ¿cuántas nos permitimos vivir? Tengo la sensación -y podés argumentar lo contrario, te escucho- de que en estos tiempos muchos queremos, o suponemos que queremos una sola vida, sobre todo en lo que hace al trabajo. Estudiamos, aprendemos un oficio, nos recibimos, conseguimos un “buen” empleo, y tantas veces nos atornillamos a esa versión de la vida que buscamos o que nos tocó en suerte. No hay nada de malo ni de bueno en eso, pero conversemos…

En eso pensé esta semana, luego de ver una entrevista con la actriz y directora Olivia Wilde . Dije actriz y directora, pero debería describirla como directora y actriz. Durante años fue la cara frente a cámaras. La dirección amplió sus posibilidades profesionales y, según cuenta, la liberó de la exigencia de verse bella y perfecta para estar en pantalla. Ahora elige cuándo y cómo quiere actuar y acaba de dirigir -y protagonizar- una muy buena peli, que algunos consideran que podría tener nominaciones al Oscar: The Invite .

Ella misma recuerda en su entrevista las palabras de otra mujer que vivió muchas vidas. Nora Ephron , periodista primero, guionista exitosa (¿te suenan películas como When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle o la muy buena Silkwood, con una joven Meryl Streep?), escritora divertida y profunda, y directora. Como dijo en su discurso en la universidad de Wellesley , en 1996 : “No tengan miedo. Siempre pueden cambiar de opinión. Lo sé: he tenido cuatro carreras y tres maridos”.

Sus múltiples vidas fueron algo así como un camino hacia una libertad cada vez mayor , creo yo: contó historias ajenas, hizo de sus experiencias literatura y decidió también cómo se veían sus historias en una pantalla. Su última película como directora (además de la popular You´ve got mail), fue Julie & Julia , que si no la viste, dale!

“La ansiedad que todos enfrentamos cuando pensamos en dar un giro tiene que ver con esa sensación de: “¿Pero puedo hacer esto? ¿Tengo permiso?”, dice Wilde. Y agrega: “¿En qué momento decidimos que a los 24 años ya tenías que haber definido toda tu identidad?

La paradoja es que incluso si somos reacios a movernos, si encontramos un lugar cómodo que nos hace felices o si nos resistimos al cambio por miedo, igual siempre estamos cambiando. “Así que no se trata de decidir cambiar. Se trata de decidir reconocer ese cambio”, dice la directora-actriz.

Todo esto que conversé contigo también lo converso conmigo misma cada tanto. He aceptado cambios que me resultaron tectónicos y otros por lo que no daba un peso que me dieron vuelta la vida. Aun así, siempre anduve por un murito bastante seguro. Tengo ganas de otros cambios, y mil ideas, pero poca voluntad para arremangarme y hacerlas realidad. Creo que el tiempo llegará porque ya estoy cambiando de piel, de nuevo. ¿Y vos? Te deseo una linda semana.

Para ver

Despiadados. Como está pasando con el director-productor Guy Ritchie, pero al contrario de lo que suele suceder con las series, las de él mejoran temporada a temporada. Pasó en estos días con The Gentlemen, que ya te recomendé, y está pasando ahora con la segunda temporada de MobLand. En esta serie el verdadero protagonista es Tom Hardy, que interpreta a Harry Da Souza, un ex militar encargado de arreglar los desastres de los Harrigan, un clan criminal de Londres enfrentado a otra familia igual de despiadada. Pierce Brosnan y Helen Mirren son los patriarcas (los delincuentes originales) y no quieren ni a sus hijos. Pero aquí todos los aplausos se los roba Harry, el malo más bueno del que tengo recuerdo en los últimos tiempos, el hombre que debe mantener todo bajo control y que trabaja para gente cuyo principal talento es hacer que todo se descontrole. En Paramount+.

El grande. Antes de ser Muhammad Ali fue Cassius Clay: un joven de Louisville con un talento especial y una confianza en sí mismo que fácilmente se podía confundir con insolencia. The Greatest (Amazon Video) sigue ese camino, desde el oro olímpico hacia la construcción del campeón y del personaje público. Jaalen Best interpreta al boxeador en esta serie de ocho episodios, cuyo atractivo está en esa doble pelea: alcanzar la cima y decidir quién se quiere ser en un país que pretende decidir por uno.

Buen abogado. Tener facilidad de palabra no garantiza saber qué hacer cuando la propia vida se viene abajo. El protagonista del este thriller judicial francés, El buen abogado, termina en rehabilitación después de sufrir una sobredosis en pleno juzgado y tiene una semana para preparar su propio juicio. Laurent Lafitte interpreta al abogado, acompañado por Anthony Bajon y Mélanie Lauren, en una historia que demuestra que entre ser bueno en un oficio y ser una buena persona hay mucho espacio. Se puede ver en Netflix.

La vida pre Navidad

Hemos llegado a ese punto extraño en el que el año se convierte en todo lo que pasa entre Año Nuevo y Carnaval, entre Carnaval y Semana Santa, entre Semana Santa y Santa Rosa (en la que ya ni se puede confiar), entre Santa Rosa y Halloween. Y entre Halloween y Navidad. Es cierto, me faltó el Natalicio de Artigas, pero la verdad es que le damos injustamente mucho menos atención a nuestro prócer nacional que a las brujas sajonas. Pero vuelvo a lo mío, porque no dejo de asombrarme con lo temprano que empezamos a preparar la Navidad. Un día te ponés remera térmica y pullover y al otro entrás al shopping y suenan los villancicos y las campanas, mientras que un soldadito de los de Cascanueces te da la bienvenida.

Hay quienes consideran que este adelanto está buenísimo, porque hace que la celebración dure más que una cena y más que un arbolito armado a las corridas. No soy de esa opinión, sobre todo porque en cuanto vemos un chirimbolo de Navidad comienzan las corridas y las locuras de tránsito, como si existiera una rama del ser humano que evolucionó para enloquecer solo a fin de año y solo arriba de un auto. Pero bueno, si me obligan a festejar Navidad con dos meses de anticipación, estas son las tradiciones que me gustaría retomar o comenzar.

1. Armar el árbol entre varios, con una objetivo: comer rico, mirar una película, jugar un juego de mesa. Incluso si tus hijos o tus sobrinos y nietos son grandes. Yo lo hago el 8 de diciembre, porque la Virgen al menos se merece esta tradición, pero vos poné la fecha que quieras. Que cada persona lleve un adorno con una historia: el árbol puede convertirse en un álbum familiar bastante desordenado.

2. Hacer un calendario de Adviento de experiencias. Es otra de las modas importadas que ahora se ven pero siempre de la mano de marcas que te ofrecen comprar algún tipo de packaging atractivo con 24 “cositas”, que vas descubriendo día a día hasta la Navidad. En este caso te propongo que en vez de comprar 24 objetos, hagas pequeños planes: llamar a alguien, cocinar una receta, leer un cuento, salir a caminar de noche. Todo lo más sencillo posible, para no complicar más el complicado diciembre.

3. Preparar una receta que solo aparece en esta época. Galletitas de jengibre, pan dulce, un licor o la preparación familiar de tu abuela, que hace tiempo que no retomás. Yo empiezo con los huevos rellenos y el vitel toné el 1 de diciembre. Y la lengua a la vinagreta (pero hago trampa y se la encargo a quien la hace mejor que yo).

4. Escribir tarjetas a mano. Elegir unas pocas personas y decirles algo concreto: qué agradecés, qué recuerdo compartido conservás. Tengo una nueva frase de cabecera: prohibido saludar por Whatsapp en su cumpleaños a la gente que uno quiere. Lo mismo aplica para Navidad.

6. Celebrar Santa Lucía con una merienda sueca. El 13 de diciembre, Suecia combina cantos, luces y lussekatter, algo así como unos bollitos de azafrán. ¿Por qué Suecia? Yo preguntaría por qué no. Me gustan las tradiciones de los países nórdicos que en su Navidad suelen estar helados y buscan alegrarse la vida con comida y bebida. Acá hay una receta de estos pancitos (que podés traducir en Chat Gpt).

7. Crear un recetario navideño de la familia. Cada tanto se me pasa por la cabeza que todo eso que tengo guardado en alguna aplicación, en algún momento lo voy a perder porque esa aplicación se fundirá o reventará. Por eso me parece un planazo armar un recetario de la familia. Si no tenés ganas de escribir a mano, puede ser elaborado en computadora, pero la regla no negociable es que hay imprimirlo. Pédile recetas a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu amiga y también a tus hijos, que seguro tienen sus favoritos. Cada año se agrega una receta, una foto y una anécdota.

8. Grabar una historia familiar antes de la cena. No sé a quién le robé esta idea, pero me trae recuerdos del libro Desiertos Sonoros de Valeria Luiselli. Hace poco encontré grabaciones de mis hijos cantando, recitando o simplemente contando algo, y me resultaron hasta más adorables que los videos. Me imagino que una charla con alguien interesante de tu familia o de tu círculo cercano será un pequeño tesoro en el futuro: que te cuente cómo celebraba de chica la Navidad, qué se comía, quién faltaba, qué regalo recuerda cada año. El archivo de voces puede seguir creciendo año a año.

Una cita con la Navidad más clásica

Si vamos a importar tradiciones, la de ver este ballet clasiquísimo de Navidad me parece una de las más justificadas. Sobre todo porque desde el 10 de diciembre se podrá disfrutar en el Sodre, interpretado por el Ballet Nacional.

Supongo que su vínculo con la Navidad tiene que ver con la historia misma, que se desarrolla en esa época del año. El cuento original, El cascanueces y el rey de los ratones, fue publicado por E. T. A. Hoffmann en 1816, y es bastante más inquietante que muchas de sus versiones posteriores. Alexandre Dumas lo adaptó en 1844 y esa relectura fue la base del ballet estrenado en San Petersburgo en 1892, con música de Tchaikovsky. Pero su lugar casi obligatorio en las carteleras navideñas vino décadas después, especialmente gracias a la versión de George Balanchine para el New York City Ballet, estrenada en 1954.

La versión del Ballet del Sodre se podrá ver del 10 al 20 de diciembre, con coreografía y dramaturgia de Rosina Gil, que conserva la partitura de Tchaikovsky pero propone otro punto de partida: una fábrica de juguetes donde Martín y otros cinco niños trabajan lejos de sus familias, hasta que la llegada de Drosselmeyer y su maletín mágico comienza una aventura junto a Clara. Habrá música en vivo de la Orquesta Juvenil Nacional, con participación del Coro Nacional de Niños.