Las dualidades y las contradicciones están por todas partes en la vida y obra de Mario Levrero . De escritor “raro” y oculto a figura canónica de las letras uruguayas (sin ir más lejos, su Novela luminosa fue elegida como el mejor libro nacional del siglo xxi en una encuesta realizada por El Observador en 2025 ), autor de historias donde el humor se cruza con la melancolía, donde la novela policial dejó paso a diarios autoficcionales adelantados a su época.

Todas esas facetas de Jorge Mario Varlotta Levrero (otra dualidad dentro de su biografía) están contenidas dentro de Un hombre entre paréntesis , un retrato biográfico del escritor argentino Mauro Libertella editado originalmente en 2019 como parte de la colección Vidas ajenas de la universidad chilena Diego Portales, y que ahora tiene su versión uruguaya a cargo de Estuario Editora.

El libro ofrece un acercamiento a la trayectoria vital y a los motores creativos (así como al legado) de Levrero para quienes ya lo hayan leído, y puede ser también una compañía adecuada para quienes estén en ese viaje, o dispuestos a hacerlo.

A propósito de la publicación en Uruguay del libro, su autor pasó por Montevideo para participar de dos actividades en la Noche de las Librerías que tuvo lugar el viernes 13 de noviembre. Este es un resumen de la charla que Libertella tuvo con quien escribe en la librería Feltrinelli.

¿Cómo llega Levrero a tu vida?

Soy de la generación de lectores que descubre a Levrero de forma póstuma, que es lo que le ocurrió a muchos. Hubo una difusión postmortem de sus textos mucho más sistemática, ordenada y transnacional, y yo pertenezco a esa camada. Lo descubrí en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, cuando en una materia nos dieron a leer Dejen todo en mis manos. Podemos llamarla una novela policial, cortita, muy amable, con mucho humor aunque sin ser delirante. Es como un libro que está en el borde del realismo, y siempre lo recomiendo como puerta de entrada a Levrero, quizás porque yo entré por ahí, pero también porque es un libro que condensa varios Levreros, digamos. Está el humor, pero no es el Levrero ya más grotesco; está el policial pero tampoco es una novela de género; está lo reflexivo, pero no es un autoanálisis como sus libros finales.

De ahí pasé a lo que más me fascina, que son sus últimos libros: El discurso vacío, La novela luminosa. De ahí volví para sus otros diarios, como El alma de Gardel o Burdeos, 1972. Esa literatura me resultó fascinante, además de que tiene que ver con lo que yo después intenté como escritor, libros más o menos autobiográficos de diseccionarse a uno mismo. Una literatura que se puso de moda hacia el 2010, 2015, la autoficción. Y fue fascinante para los autores de mi generación darse cuenta de que Levrero ya lo venía haciendo muchos años antes en el país de al lado, y no desde la teoría, sino de una forma muy instintiva, que brotó medio milagrosamente. Y eso es algo que traté de captar en este libro.

Leila Guerriero te convoca para escribir un libro para la colección Vidas ajenas, y vos le proponés hacer uno sobre Levrero. A partir de que el proyecto es una certeza, ¿te cambió la forma de leerlo?

Cuando lo empecé a leer ya sabiendo que iba a escribir esto, hubo dos tipos de lecturas. Seguí leyendo su obra, pero antes de terminar de leer lo que me faltaba empecé a hacer un proceso de investigación respecto de qué cosas había alrededor de su vida. Sobre todo, testimonios, semblanzas que alguien pudiera haber hecho por algún aniversario o las que salieron cuando murió, entrevistas que dio, que no son tantas, pero había. Empecé a leer toda esa parte más testimonial, de los registros que relevan la vida y a medida que iba leyendo eso, veía que había ciertos tópicos que se repetían. Empecé a sentir que esos eran de alguna manera los nudos que estructuraban una vida de obsesiones, de taras, si fuéramos psicoanalistas diríamos síntomas. La relación con el mundo editorial, el dinero, las ciudades en las que vivió, la novela policial, las mujeres, los hijos. Fui percibiendo y registrando que esos temas volvían, me anoté todos en una lista cuáles y me di cuenta que esos temas iban a ser la estructura de este libro. Después volví a su obra para completar mi lectura y ya iba buscando también esos temas en la ficción. Que fue también muy lindo eso que a veces los temas de la vida pasan a la ficción de manera muy líquida y a veces pasan de manera muy oblicua y a veces no pasan o no son detectables.

Y en esa línea de las cuestiones de la vida que pasan a la ficción, ¿hay una separación entre Jorge Varlotta y Mario Levrero?

Yo buscaba más la confluencia. Hice muchas entrevistas para este libro y en el círculo íntimo me hablaban de Jorge. Y yo preguntaba por Mario, porque a mí me daba mucho pudor decirle Jorge a alguien que yo no conocí y que conocí como Mario. Se producía una cosa cómica, porque me decían “Jorge tal cosa”, y yo respondía “entonces Mario tal otra”. Lo íntimo era Jorge, lo literario era Mario; hubo personas que me hablaron de Jorge, otras me hablaron de Mario, y yo era el encargado de llevar las cosas de un lado para el otro. Asumí en un momento que mi rol como retratista era establecer ese puente.

Hoy se discute mucho el tema de “separar al arte del artista”. Pero en Levrero eso es imposible.

Él mezclaba todo, usaba todo, y eso se ve sobre todo en esta etapa final, que es la etapa del diarista, ahí es como fagocitar todo lo que se pueda de la vida, de la neurosis y de las fobias. Al mismo tiempo tiene el gesto fundacional de firmar como Mario Levrero, que es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Firmar con un seudónimo, que es también su segundo nombre y su segundo apellido, o sea que también es parte de su nombre. En ese escenario uno también tiene que saber cuánto desconfiar: los autores que son aparentemente muy autobiográficos te ponen trampitas por todos lados, es como un campo minado.

Mauro Libertella, autor de Un hombre entre paréntesis Alejandra López

Levrero es un autor marcado por ciertas dualidades, y hay una frase del libro que resume esa cuestión. “Era al mismo tiempo el hombre más libre y el más dependiente de la tierra”. ¿Recordás el momento en el que llegás a esa frase?

En libros como este trato de opinar poco. Si escribo algo sobre mi vida, o sobre mi padre, tengo derecho a decir muchas cosas. Pero cuando escribo sobre una persona que no conocí, que tuvo amigos, que tiene familia, hay gente que está viva, trato de ser cuidadoso aunque igual tengo que tratar de ir a fondo porque sino el libro no sirve, no funciona, no interesa. Hay cosas que traté que aparezcan dichas por las personas que las vivieron, como su vínculo con sus hijos. Pero empezó a ocurrirme a medida que me fui metiendo en el personaje de ver que era alguien que buscó durante toda su vida cierta forma de libertad e independencia, con respecto, por ejemplo, al trabajo. Fue alguien que buscó vivir con lo justo para salvaguardar lo que para él era un tesoro vital, que era el tiempo libre, el tiempo de reflexión, de cierta búsqueda espiritual.

Era una libertad que él también le aconsejaba a las personas que iban a consultarlo, les decía “dejá tu trabajo, separate, dedicate a escribir”. Era algo que pocos pueden hacer, porque implica una serie de sacrificios que no todos podemos hacer. Y al mismo tiempo era alguien muy tomado por una serie de fobias, manías, obsesiones, rutinas muy rígidas que por ejemplo no le permitían hacer viajes, o cosas de la vida cotidiana que nosotros tomamos como algo dado. Es como si Levrero se hubiera armado esa prisión para ser muy libre dentro de esa cárcel.

¿Y en algún momento se te pasó por la cabeza la idea de largar todo y dedicarte a escribir como proponía Levrero?

Es una fantasía que uno siempre tiene, pero también creo que si tuviera todo el tiempo del mundo para escribir, no escribiría. Cuando uno tiene obligaciones de la vida cotidiana, los pocos momentos libres que te van quedando para escribir los aprovechás de verdad, los exprimís. Me doy cuenta que cuando me dejo tiempo libre para escribir, me siento, abro YouTube y me pongo a ver goles de Messi y no escribo porque tengo tiempo libre y disponible. Así que no lo sé. No sé si estaría bueno dedicarse solamente a escribir, porque todas las otras cosas que hago y a las que me dedico siento que también alimentan mi escritura. Levrero sentía que había algo ahí que lo obstruía o lo contaminaba, y sin embargo, al final su literatura está hecha de todas esas cosas que le iban ocurriendo.

Vivir para escribir, no en el sentido de dedicarle todo el tiempo a la escritura, sino que te pasen cosas para después escribir.

Claro. Igual me gustaría en vez de tener cinco trabajos tener uno o dos (risas). Pero es la época que nos tocó.

Mario Levrero Archivo familiar / Cedidas por Penguin Random House

Antes comentabas que Levrero se adelantó al boom de la autoficción. Leyendo tu libro, tengo la impresión de que Levrero es un autor de esta época: no solo por esa cuestión del yo, que hoy está muy presente. Fue una persona muy solitaria, y hoy aunque pensamos que estamos conectados todo el tiempo, estamos en una época muy solitaria. Le gustaba lo esotérico, y hoy nos rodea el tarot, las cartas astrales, los registros akáshicos. Luchaba contra el trabajo, y peleamos todo el tiempo con la idea de trabajar. Tenía ansiedad social, y hoy odiamos estar rodeados de otras personas. Se distraía todo el tiempo, y hoy estamos sobrestimulados y es difícil concentrarse en lo que tenemos que hacer, en una sola cosa a la vez. Y le daba mucho valor al ocio, al tiempo, que es hoy nuestro bien más preciado. ¿Era una persona de 2026 atrapada en el cuerpo de un hombre que nació en 1940?

Sí, total (risas). Muchas veces nos hacemos la pregunta de qué pensarían o qué estarían haciendo hoy los artistas que nos gustan y que ya murieron hace tiempo, o murieron prematuramente como Levrero. Yo siempre tengo a John Lennon en la cabeza, me pregunto qué estaría componiendo. Y con Levrero en estos días me pasa eso, de preguntarme qué estaría pensando, que opinaría de la inteligencia artificial, que es algo muy levreriano, estar hablando con una máquina, y jugando con ella, y esa cosa discursiva y obsesiva que genera esa herramienta. Supongo que estaría interesado, porque era un tipo muy curioso, que le interesaban las personas pero también la tecnología. Siento que sí, que es un tipo de esta época en otra época, y a su vez es un autor de otra época para esta época. Y eso es la posteridad, me parece. Es también la razón por la que seguimos hablando de él aunque murió hace más de 20 años. Eso no pasa con todos los escritores. Ganarte la posteridad, es, como dicen ahora, un montón.