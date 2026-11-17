La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) entregó los Premios Florencio a lo más destacado del teatro infantil y juvenil en una ceremonia celebrada el pasado domingo 15 de noviembre en la Sala Zitarrosa.
La obra más premiada de la ceremonia fue Oz, el secreto de ciudad Esmeralda. La versión estrenada en el Teatro Stella del clásico de Lyman Frank Baum, El mago de Oz, se llevó seis galardones esta temporada incluyendo la categoría Musical y varios rubros técnicos como vestuario, iluminación y producción integral. En tanto Mi Mundial se llevó cuatro estatuillas, incluido el premio a mejor elenco y mejor espectáculo para niños y niñas de 5 a 10 años.
Serena Araujo se llevó el premio a mejor actriz por su interpretación en La puerta azul mientras que Agustín Martínez, parte del elenco de Mi Mundial, se quedó con la categoría masculina. Su compañera Romina Pippolo fue premiada en la categoría de actriz de reparto por Mi Mundial y Mauricio Ripoll fue el mejor actor de reparto por Cuentos de amor, locura y muerte.
En el rubro musical, su construcción de Madame en Cenicienta, el musical le dio el premio a Camila Cayota en la categoría de Interpretación femenina y Fabrizio Silvera se quedó con la estatuilla de Interpretación masculina como Aladdín en Aladdin, un musical genial.
Apa Angeloni se llevó el Florencio al mejor texto de autor nacional por La fábrica de personajes mientras que Martín Duarte fue premiado en la categoría de letra y música original por El gato Renato está en la luna y Eugenia Malcon y Maga Páez tuvieron la mejor coreografía en su trabajo en El ratón Pérez, el musical.
En esta ocasión el jurado estuvo compuesto por María Rosa Carbajal, Diego Fachelli y Ernesto Olesker.
El próximo 3 de diciembre será la entrega de los Premios Florencio dedicados al teatro para adultos en la sala principal del Teatro Solís en una entrega que será transmitida por Canal 5 con la conducción de Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo. En este nota se pueden consultar todos los nominados.
Todos los ganadores de los Premios Florencio al teatro infantil y juvenil
Espectáculo de 1 a 5 años
Espectáculo de 5 a 10 años
Espectáculo de títeres / Teatro de objetos
- Ki, el lugar de las criaturas — Kompañía Romanelli.
Espectáculo de contenido educativo
- Cuentos de amor, locura y muerte.
Recital para las infancias
- Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.
Espectáculo adolescente
Musical
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Multidisciplinario
- El carnaval de los animales.
Actriz
- Serena Araujo, por La puerta azul.
Actor
- Agustín Martínez, por Mi Mundial.
Actriz de reparto
- Romina Pippolo, por Mi Mundial.
Actor de reparto
- Mauricio Ripoll, por Cuentos de amor, locura y muerte.
Interpretación femenina en musical
- Camila Cayota, como Madame en Cenicienta, el musical.
Interpretación masculina en musical
- Fabrizio Silvera, como Aladdín en Aladdin, un musical genial.
Texto de autor nacional
- Apa Angeloni, por La fábrica de personajes.
Elenco
Coreografía
- Eugenia Malcon y Maga Páez, por El ratón Pérez, el musical.
Escenografía / Ambientación
- Noelia Toledo, por La puerta azul.
Dirección / Ambientación musical
- Banda Encanto al Alma, por En busca del dragón azul.
Letra y música original
- Martín Duarte, por El gato Renato está en la luna.
Vestuario
- Isabel Cleffi, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Iluminación
- Nicolás Amorín, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Producción integral
- La Gaviota y Lara Berman, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Estética integral
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Revelación
- Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por la dirección de Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
Arte / Comunicación visual
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.