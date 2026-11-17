La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) entregó los Premios Florencio a lo más destacado del teatro infantil y juven il en una ceremonia celebrada el pasado domingo 15 de noviembre en la Sala Zitarrosa.

La obra más premiada de la ceremonia fue Oz, el secreto de ciudad Esmeralda . La versión estrenada en el Teatro Stella del clásico de Lyman Frank Baum, El mago de Oz, se llevó seis galardones esta temporada incluyendo la categoría Musical y varios rubros técnicos como vestuario, iluminación y producción integral. En tanto Mi Mundial se llevó cuatro estatuillas , incluido el premio a mejor elenco y mejor espectáculo para niños y niñas de 5 a 10 años.

Serena Araujo se llevó el premio a mejor actriz por su interpretación en La puerta azul mientras que Agustín Martínez , parte del elenco de Mi Mundial, se quedó con la categoría masculina. Su compañera Romina Pippolo fue premiada en la categoría de actriz de reparto por Mi Mundial y Mauricio Ripoll fue el mejor actor de reparto por Cuentos de amor, locura y muerte.

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En el rubro musical, su construcción de Madame en Cenicienta, el musical le dio el premio a Camila Cayota en la categoría de Interpretación femenina y Fabrizio Silvera se quedó con la estatuilla de Interpretación masculina como Aladdín en Aladdin, un musical genial.

Apa Angeloni se llevó el Florencio al mejor texto de autor nacional por La fábrica de personajes mientras que Martín Duarte fue premiado en la categoría de letra y música original por El gato Renato está en la luna y Eugenia Malcon y Maga Páez tuvieron la mejor coreografía en su trabajo en El ratón Pérez, el musical.

En esta ocasión el jurado estuvo compuesto por María Rosa Carbajal, Diego Fachelli y Ernesto Olesker.

El próximo 3 de diciembre será la entrega de los Premios Florencio dedicados al teatro para adultos en la sala principal del Teatro Solís en una entrega que será transmitida por Canal 5 con la conducción de Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo. En este nota se pueden consultar todos los nominados.

Todos los ganadores de los Premios Florencio al teatro infantil y juvenil

Espectáculo de 1 a 5 años

Rolando.

Espectáculo de 5 a 10 años

Mi Mundial.

Espectáculo de títeres / Teatro de objetos

Ki, el lugar de las criaturas — Kompañía Romanelli.

Espectáculo de contenido educativo

Cuentos de amor, locura y muerte.

Recital para las infancias

Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.

Espectáculo adolescente

Desconectados.

Musical

Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.

Multidisciplinario

El carnaval de los animales.

Actriz

Serena Araujo, por La puerta azul.

Actor

Agustín Martínez, por Mi Mundial.

Actriz de reparto

Romina Pippolo, por Mi Mundial.

Actor de reparto

Mauricio Ripoll, por Cuentos de amor, locura y muerte.

Interpretación femenina en musical

Camila Cayota, como Madame en Cenicienta, el musical.

Interpretación masculina en musical

Fabrizio Silvera, como Aladdín en Aladdin, un musical genial.

Texto de autor nacional

Apa Angeloni, por La fábrica de personajes.

Elenco

Mi Mundial.

Coreografía

Eugenia Malcon y Maga Páez, por El ratón Pérez, el musical.

Escenografía / Ambientación

Noelia Toledo, por La puerta azul.

Dirección / Ambientación musical

Banda Encanto al Alma, por En busca del dragón azul.

Letra y música original

Martín Duarte, por El gato Renato está en la luna.

Vestuario

Isabel Cleffi, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.

Iluminación

Nicolás Amorín, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.

Producción integral

La Gaviota y Lara Berman, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.

Estética integral

Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.

Revelación

Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por la dirección de Isabella y el bosque de Caperucita Roja.

Arte / Comunicación visual