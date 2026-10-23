Nacionalidad española: buscan destrabar el documento para saharuis

El Gobierno de España podría retomar el debate sobre la Nacionalidad española para las personas saharauis nacidas bajo administración española, a partir de un proyecto que avanzó en el Congreso , pero no completó su trámite parlamentario.

La propuesta contempla una vía para que este colectivo acceda al documento y extiende esa posibilidad a sus descendientes.

En los últimos meses, la medida también despertó la atención de Estados Unidos . Según informó el periódico El Confidencial , el embajador estadounidense ante la ONU , Michael Waltz , transmitió el interés de Washington al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares .

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"De aprobarse, la ley permitiría a decenas de miles de saharauis recuperar la nacionalidad española que perdieron en 1976, cuando España salió del territorio. Sus descendientes también podrían adquirirla", amplió el portal.

¿Qué se sabe de la propuesta para recuperar la Nacionalidad española para los saharauis?

La posibilidad de que los saharauis accedan a la Nacionalidad española volvió al centro del debate por el interés de Washington en la medida y su posible vínculo con las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental, un territorio que estuvo bajo administración española y cuya soberanía continúa en disputa.

Según informó El Confidencial, el embajador estadounidense ante la ONU y uno de los responsables de las conversaciones diplomáticas sobre el conflicto, trasladó la posición de su país al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

El contacto tuvo lugar el 10 de febrero, después de una ronda de reuniones en Madrid entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. De acuerdo con el medio, Washington considera que facilitar el acceso a la ciudadanía podría contribuir a reducir la población de los campamentos de refugiados saharauis y favorecer un eventual acuerdo político sobre el territorio.

La norma, que podría beneficiar a unas 80.000 personas, arrancó su tramitación parlamentaria en el Congreso en febrero de 2025 y lo hizo con el voto en contra del PSOE.

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante un encuentro con saharauis en el Congreso Europa Press

El proyecto legislativo había sido impulsado por el grupo parlamentario Sumar y aprobado por el Congreso de los Diputados el 10 de septiembre, con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. La iniciativa contemplaba conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española antes del 29 de septiembre de 1977, incluso sin exigirles residencia legal en España.

El texto también incluía disposiciones para facilitar la acreditación del nacimiento y la identidad de los solicitantes, así como el acceso al documento para sus descendientes. Sin embargo, la aprobación en el Congreso no completó el procedimiento legislativo, ya que todavía debía continuar su estadio parlamentaria.