Agesic advierte que sitios web del Estado pueden sufrir caídas por dos fallas informáticas a nivel mundial

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) informó este miércoles que los sitios web del Estado uruguayo pueden experimentar caídas debido a dos fallas críticas de seguridad informática que afectan a sistemas de todo el mundo.

Cristina Zubillaga, de Agesic, confirmó a El Observador que están trabajando en una solución para garantizar que los sitios web del Estado puedan continuar operando con normalidad .

Agencias gubernamentales y empresas de distintos países desconectaron sitios web este miércoles después de que se conocieran dos vulnerabilidades críticas relacionadas con PHP , un lenguaje de programación utilizado en gran parte de internet.

Sitios web fuera de servicio en todo el mundo tras fallas de seguridad detectadas por la inteligencia artificial

Directora de Agesic dijo que en ciberseguridad el Estado uruguayo está "dos pasos atrás"

Ante esta situación, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a las organizaciones a aplicar actualizaciones de seguridad de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables para evitar posibles ataques .

Según explicó la agencia estadounidense en un comunicado publicado en X, estas fallas pueden proporcionar a los atacantes una vía de acceso directa al sistema de archivos o a las bases de datos de los servidores.

Effective Immediately, all organizations using PHP for their systems are advised to be prepared for an update addressing two critical vulnerabilities. PHP is widely used for web applications. These vulnerabilities often provide a direct path to the server's file system or… — NSA Cyber (@NSACyber) October 21, 2026

En determinadas circunstancias, las vulnerabilidades podrían permitir que ciberdelincuentes tomen el control de servidores web sin necesidad de conocer una contraseña.

Los desarrolladores de PHP publicaron este miércoles actualizaciones de seguridad para corregir las vulnerabilidades, mientras organismos de ciberseguridad de distintos países recomendaron aplicarlas de inmediato.

El comunicado del CERTuy

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy) de Agesic emitió un comunicado en el que detalló que las fallas detectadas este registraron una severidad de 9,2 sobre 10 en la escala del Sistema de Evaluación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS v4.0).

Según el organismo, las fallas se originan en el manejo de la memoria y permiten la ejecución remota de código sin necesidad de autenticación.

Para mitigar el riesgo, el Cert recomendó verificar las versiones instaladas y actualizar el software a las ediciones corregidas. Asimismo, sugirió identificar los servidores comprometidos y reforzar la supervisión para detectar procesos inesperados o modificaciones no autorizadas en los archivos.

En los casos donde la actualización no sea viable de manera inmediata, el organismo aconsejó restringir temporalmente el acceso a los servicios afectados mediante el límite de conexiones a redes o direcciones IP de confianza. No obstante, el CERTuy aclaró que estas medidas reducen la exposición pero no eliminan el riesgo por completo, por lo que la actualización continúa siendo la solución recomendada.