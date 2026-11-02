Liderar los negocios en un mundo sin fronteras: el desafío de prepararse para un escenario de más acuerdos comerciales y 29 conflictos activos

En el marco de la presentación del Dual MBA, una propuesta académica internacional que reúne a la Universidad ORT Uruguay y a la Universidad de San Andrés, el catedrático de Relaciones Internacionales de ORT y ex vicecanciller, Nicolás Albertoni , se refirió a las características del escenario global actual para hacer negocios.

¿Qué desafíos plantea el actual escenario internacional para las empresas y sus líderes? El catedrático de Relaciones Internacionales de ORT y ex vicecanciller, Nicolás Albertoni, describió un panorama transformado por una creciente interconexión económica, cambio climático, tensiones geopolíticas y cambios en el comercio mundial.

“Nunca el mundo estuvo tan altamente interconectado como en el presente. No estamos en una época de cambios sino claramente estamos siendo testigos de un cambio de época” , afirmó.

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A lo largo de su intervención, el especialista repasó distintos acontecimientos internacionales que han transformado el escenario global y destacó la importancia de incorporar la geopolítica al análisis y la toma de decisiones empresariales.

Albertoni detalló que, hoy en día existen 29 conflictos activos y seis disputas territoriales; también comentó que en los años 90 había 40 acuerdos comerciales y hoy existen unos 560. “Este es el mundo en el que operan los negocios”, recordó. En este contexto, citó una reflexión de Paul Ingram, de Columbia Business School: “Hoy prepararse es más útil que predecir”, para destacar la necesidad de desarrollar capacidades que permitan actuar en entornos de incertidumbre.

Dual MBA: la propuesta de la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de San Andrés

El director de la Escuela de Negocios, Dr. Nicolás Gambetta, destacó que la nueva propuesta académica se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Escuela de Negocios y lo definió como una apuesta por una mayor integración regional. “Dos escuelas, un MBA, dos títulos”, sintetizó, y señaló la importancia de mantener una institución abierta a la región.

Los encargados de presentar la propuesta académica fueron el Mag. Daniel Serrot, director del Executive MBA de la Universidad de San Andrés (Argentina), y Ximena Fernández, PhD, coordinadora académica de Postgrados en Management de la Universidad ORT Uruguay. El Dual MBA combina la experiencia y las fortalezas de ambas universidades en un programa de formación de 18 meses.

Fernández destacó el perfil emprendedor e innovador de ORT y las oportunidades que surgen de un mundo cada vez más interconectado. “Justamente vemos oportunidades donde otros ven límites”, sostuvo.

Serrot, por su parte, destacó los valores compartidos por ambas Escuelas de Negocios, donde la calidad y excelencia académica son base fundamental y explicó que el programa fue diseñado para integrar las fortalezas académicas de las dos instituciones.

La propuesta contará con un cuerpo docente binacional: algunas materias serán dictadas por docentes de ORT, otras por docentes de San Andrés y determinadas asignaturas serán impartidas conjuntamente por profesores de ambas universidades.

El Dual MBA permite obtener dos títulos, uno de la Universidad ORT Uruguay y otro de la Universidad de San Andrés, y reúne a profesionales de distintos mercados en una cohorte regional. Con una duración de 18 meses, el programa combina clases en formato HyFlex®, que permiten participar de forma presencial o virtual en Montevideo, con encuentros presenciales en Buenos Aires y dos semanas intensivas a nivel regional: una en Bariloche y otra en Punta del Este.

Estas instancias incluyen actividades académicas, visitas a empresas, innovación, tecnología y espacios de networking. El Dual MBA comenzará en junio de 2027 y está dirigido a profesionales que buscan ampliar su formación y desarrollar una perspectiva regional e internacional de los negocios.