La medalla de la Virgen de los Treinta y Tres diseñada por una joyería familiar uruguaya que entregarán al Papa León XIV

En el marco de la visita del Papa León XIV a Uruguay, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026 , tres medallas serán protagonistas en el encuentro del Papa y los uruguayos .

Una de estas llegará desde Roma junto al propio pontífice y será entregada por él a las principales autoridades políticas y religiosas.

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Una de las colecciones, realizada por la joyería Laffite a pedido de la iglesia, consiste en medallas numeradas y conmemorativas de la visita, que serán entregadas al Papa y a los sacerdotes. Estas llevarán el rostro del Papa León XIV y el escudo oficial de su visita a Uruguay.

Por último, otra de las protagonistas será la medalla diseñada por la joyería familiar ArtePlata. Está tendrá de un lado al Papa León XIV y del otro a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, y será entregada al propio Papa como regalo, a partir de una iniciativa que surgió por parte de la empresa. Además, este emprendimiento uruguayo gestionado por los hermanos Mercedes y José Coronel, diseñó una línea que el público general podrá adquirir.

“Esto surge de la iniciativa de estos joyeros que decidieron poner su servicio y su arte y en función de esta llegada. Nos enorgullece porque todas las medallas, tanto las de Laffite como las de ArtePlata son claramente de gran nivel, tienen mucho cariño y recuerdan un acontecimiento tan importante como este”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios el sacerdote Juan Andrés Verde, quien asesoró al emprendimiento ArtePlata en el proceso de diseño de la pieza y será el encargado de hacérsela llegar al Papa.

Más de 100 archivos de diseño, 15 pruebas y tres meses de trabajo: así se creó la medalla que llegará a manos del Papa

La joyería uruguaya ArtePlata, fundada en 2008 por el uruguayo Nelson Coronel, tiene dos sucursales en Montevideo y próximamente proyecta abrir una tercera en Carrasco. Actualmente el negocio es gestionado por sus hijos, Mercedes y José, que son quienes llevaron adelante el diseño de esta joya, que incluyó un proceso de tres meses, más de 15 pruebas y el asesoramiento del reconocido sacerdote uruguayo.

El proyecto surgió con la idea de crear una joya para que la gente se quedara con un recuerdo duradero de la visita del Papa.

Sin embargo, en ese proceso, una persona cercana a la empresa les recomendó sumar al diseño a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, para que tuviera un toque local.

Según los relatos históricos, los Treinta y Tres Orientales y los representantes de la Asamblea de la Florida pusieron en su momento sus anhelos de libertad bajo la protección de esta Virgen. De esta manera su figura quedó asociada a los hitos fundacionales del país y en 1962 el papa Juan XXIII la proclamó oficialmente patrona del Uruguay.

Así, luego de que decidieron qué figuras tendría la pieza, los emprendedores comenzaron a ajustar los detalles de la letra, el grosor y tamaño y empezaron a moldearla en 3D.

En ese proceso, Verde tuvo un papel fundamental. Tras ponerse en contacto con él, los hermanos fueron ajustando el diseño a partir de sus recomendaciones. Por ejemplo, en un principio la inscripción estaba íntegramente en italiano, pero Verde les sugirió combinar el español y el latín. Su aporte también fue clave para ir perfeccionando los aspectos estéticos de las siluetas del Papa y la Virgen.

Luego de más de 100 archivos de diseño y 15 pruebas, llegaron al producto final.

De esos encuentros también surgió la posibilidad de que la medalla llegara al sumo pontífice.

“Lo de hacérsela llegar al Papa como regalo por su visita empezó como una utopía que se fue haciendo realidad. Hablamos con el Gordo Verde a ver si podíamos hacerle llegar una de estas medallas y nos dijo que sí, pero hubo un camino enorme para llegar a esta figura tan importante. La idea es que se lleve un pedacito de Uruguay”, sostuvieron los hermanos detrás de ArtePlata.

La pieza que se le entregará al Papa es de 44 mm, una medida que eligieron siguiendo una tradición de la Santa Sede, ya que es el tamaño de las medallas oficiales que el Vaticano acuña cada año para el Papa. La medalla está realizada en plata 925 y su diseño fue realizado en relieve. De un lado tiene al Papa de perfil, con la inscripción en Latin León XIV y del otro lado la Virgen de los Treinta y Tres con una inscripción que conmemora la visita

El resto de la colección, en tanto, tendrá un tamaño menor y está enfocada en el público general. Para generar contraste entre las distintas partes de las piezas, se combinaron sectores de plata pulida con otros sometidos a un proceso de empavonado, una técnica de joyería que oscurece la superficie del metal y le da una apariencia similar a la de la plata antigua.

“Imprimimos cada versión en resina y la revisamos de cerca, una y otra vez. Después la colamos en plata 925 con la técnica de la cera perdida y la pulimos una por una. Cada una lleva sello de autenticidad”, detallaron los emprendedores sobre el proceso detrás de todas las piezas.

Así es la propuesta de ArtePlata para el público general

Los precios para el público general parten de los $2.790 para la medalla más pequeña, de 15 milímetros y van hasta los $11.790 para la de 30 milímetros, que reproduce el diseño que la joyería le regalará al Papa León XIV.

“Queremos que nadie se quede sin su medalla y que efectivamente puedan ir al estadio a bendecirla”, agregó Mercedes.

Desde ArtePlata recomiendan realizar los encargos con anticipación, a partir de este lunes, tanto a través de su página web como en sus locales, ya que la producción de cada medalla lleva aproximadamente dos días y buscan asegurar que estén listas antes de la llegada del Papa.

“Ha sido un trabajo en equipo enorme, tanto de la parte católica y de lo que conmemora, como de la parte de joyería. Es un sueño cumplido para nosotros, es la joya más especial que hemos desarrollado en ArtePlata sin lugar a dudas”, cerraron Mercedes y José.

El emprendimiento que diseñó y confeccionó los ornamentos que usará el Papa León XIV

"Gentileza By Florencia"

Otro de los emprendimientos protagonistas de la llegada del Papa será la marca uruguaya de indumentaria By Florencia, que diseñó y confeccionó los ornamentos que usarán el Papa León XIV y sus más de 600 concelebrantes (obispos, sacerdotes y diáconos) que lo acompañarán en Uruguay.

La propuesta cumplió con los estándares requeridos para estas celebraciones y fue aprobada por el Vaticano, luego de presentar un profundo trabajo que combinó liturgia e identidad uruguaya en materiales, confección y diseños.

De esta manera la empresa confeccionó los ornamentos del Santo Padre, que incluyen dos casullas (vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa), estolas sacerdotales (banda de tela de dos metros aproximadamente de largo y unos siete centímetros de ancho, con tres cruces bordadas), una capa pluvial, y tres mitras (tocado litúrgico utilizado durante las ceremonias religiosas por determinados miembros de la Iglesia católica sobre su cabeza)

Además, produjo 540 casullas y 100 estolas diaconales que serán usadas por los concelebrantes.

Los tres diseños, que se lucirán en las celebraciones en Florida, Paysandú y en la Catedral de Montevideo, honrarán a la Virgen de los 33 (patrona de Uruguay), al Beato Jacinto Vera (primer obispo de Montevideo) y a los orígenes de la Iglesia en la capital.

Los materiales elegidos para expresar solemnidad e identidad uruguaya desde su propia esencia fueron crepe, seda y lana merino. Las casullas están confeccionadas a mano, con bordados artesanales.