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¿Cambio de planes? El Gobierno definió que, en caso de lluvia, la bienvenida al papa León XIV no se realizará en la Plaza Independencia

La ceremonia de bienvenida está prevista para las 17:30. Allí se encontrará con autoridades políticas, diplomáticas y de la sociedad civil. El papa dará un discurso.

4 de noviembre de 2026 16:06 hs
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La recepción del papa León XIV marcada para el próximo viernes en Montevideo podría tener un cambio de locación. Según confirmó El Observador, en caso de que llueva, el evento de bienvenida encabezado por el presidente Yamandú Orsi no se realizará en la Plaza Independencia, tal como estaba previsto.

Si hay precipitaciones en esa jornada, el gobierno definió que el evento se realizará en el Auditorio Nacional del Sodre, en la esquina de Andes y Mercedes.

La resolución se tomará el mismo viernes.

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La ceremonia de bienvenida está prevista para las 17:30. Allí se encontrará con autoridades políticas, diplomáticas y de la sociedad civil. El papa dará un discurso.

A las 18:15 caminará hasta la Torre Ejecutiva para un encuentro privado con Orsi. Más tarde irá hasta la Plaza Matriz para recibir la llave de Montevideo en el Cabildo de Montevideo y luego presidir un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral.

El cardenal Daniel Sturla ha aclarado que ninguna de las actividades previstas en la agenda papal se suspenderá por lluvia.

¿Qué dicen los pronósticos?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que el viernes amanezca claro y algo nuboso. En la tarde y noche, sin embargo, se esperan precipitaciones.

La compañía estadounidense Accuweather prevé que la tarde montevideana esté nublada. A las 17:00 hay un 6% de probabilidad de lluvia.

The Weather Channel, la cadena de televisión y plataforma digital de Estados Unidos dedicada a la información meteorológica marca una probabilidad de 16% de lluvia para la tarde, pero sí pronostica chubascos para la noche.

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