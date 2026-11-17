Sadar inauguró la primera etapa de su nuevo Polo Logístico sobre la Ruta 101, en el kilómetro 31.600, en Canelones. El proyecto demandó una inversión superior a los US$ 4 millones y busca centralizar las operaciones de almacenamiento y distribución de repuestos para las distintas marcas que representa la empresa en Uruguay, entre ellas BYD, Peugeot, Riddara y Opel.

El complejo ocupa un predio de 14 hectáreas , de las cuales 11 quedaron reservadas para futuras ampliaciones. Con esta infraestructura, la compañía concentrará en un único lugar una operativa que anteriormente estaba distribuida en cinco ubicaciones diferentes y sumará 2.200 m² de capacidad de almacenamiento .

El objetivo es acompañar el crecimiento de la operación y mejorar los tiempos de respuesta de la posventa . Así lo explicó el director de Sadar, Santiago Guelfi, quien señaló que el volumen de actividad y las proyecciones comerciales de la empresa hicieron necesario desarrollar una estructura de estas características.

"Las proyecciones que tenemos, tanto de ventas de este año y los años que vienen para adelante, con los nuevos modelos, las nuevas versiones y los nuevos segmentos de mercado que vamos a atacar, nos hacen proyectar que vamos a necesitar esta área y quizás más", sostuvo.

Santiago Guelfi, director de Sadar.

Uno de los principales cambios estará en la distribución de repuestos. Según Guelfi, la empresa busca optimizar cada etapa del proceso, desde la compra de una pieza hasta su llegada al taller y la reparación del vehículo.

En ese sentido, Sadar apunta a entregar los repuestos en un plazo de 12 horas. Para alcanzar esa meta, combinará una flota propia de vehículos 100% eléctricos con los servicios de empresas de logística externas.

"Toda la logística va a ser 100% eléctrica. Eso tiene un impacto en el costo y nos va a permitir tener una mayor flexibilidad", afirmó el director de la compañía. Además, señaló que la estructura permitirá mejorar los tiempos de entrega a los talleres de la red oficial.

Un depósito especial para baterías y un centro de capacitación

Entre las instalaciones del nuevo polo se encuentra un depósito de 460 m² destinado exclusivamente al almacenamiento de baterías de vehículos eléctricos e híbridos. El espacio tiene capacidad para más de 260 unidades y comenzó a operar con un stock inicial de 180 baterías.

El área está dividida en tres sectores, destinados a baterías nuevas, unidades en transición y operaciones de carga y descarga de energía, bajo normas específicas de seguridad.

El complejo también contará con dos mostradores de atención para agilizar el abastecimiento de autopartes a la red oficial y tendrá más de 20 personas trabajando en sus instalaciones.

Otro de los componentes del proyecto será un Centro de Formación, donde se capacitará a funcionarios de la empresa, técnicos de talleres, integrantes de concesionarios y clientes.

Para Guelfi, esta dimensión es tan importante como la infraestructura logística. "El depósito es una parte de esa cadena, pero sin gente esas cosas no funcionan. Yo puedo tener la pieza, pero si no tengo la información y el técnico para repararlo, ese auto no lo voy a poder reparar", mencionó.

En el caso de BYD, la compañía cuenta con asistencia permanente de especialistas de la marca en Uruguay, lo que permite identificar problemas y acceder a los repuestos necesarios para resolverlos. "Tenemos técnicos de BYD las 24 horas en Uruguay y esos técnicos nos permiten encontrar muy rápidamente la problemática y automáticamente ir a nuestro depósito, buscar la pieza y cambiarla", indicó.

Con la inauguración de esta primera etapa, Sadar busca fortalecer su estructura de posventa y prepararse para el aumento de actividad que proyecta para los próximos años, en un mercado con más modelos, nuevas tecnologías y mayores exigencias de atención.