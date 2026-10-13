La selección uruguaya de Diego Forlán aún no tiene rivales para noviembre, lo negocia una empresa española y los jugadores reciben los beneficios de un partido

La selección uruguaya que dirige Diego Forlán aún no tiene rival para la fecha FIFA de noviembre y las opciones se empiezan a reducir, sin selecciones de Concacaf, de Conmebol ni de Europa disponibles para competir en los dos partidos que podrá jugar el próximo mes.

La fecha FIFA de noviembre se desarrollará entre los días lunes 9 y martes 17 de noviembre .

Será la última actividad del año que tendrán las selecciones, en este 2026 en el que compitieron en marzo, en junio-julio (durante el Mundial 2026), en setiembre y en octubre.

Los futbolistas de la selección manifestaron su aspiración de jugar los dos partidos en Uruguay para volver a estar cerca de la gente.

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Diego Forlán habló en conferencia: su balance "muy positivo" en su primera gira con la selección uruguaya, su charla con Darwin Núñez y la lesión de Federico Valverde

No disputan partidos amistosos de locales desde el estreno de Marcelo Bielsa con la celeste, en mayo 2023 en los encuentros ante Nicaragua y Cuba.

Luego de esos partidos la selección solo jugó los nueve encuentros oficiales por las Eliminatorias para el Mundial 2026. El resto de sus actividades por Copa América, Eliminatorias, Mundial y partidos amistosos fueron en el exterior.

En las dos semanas que la selección entrenó en su complejo deportivo de Canelones como preparación para el Mundial, no hubo partido de despedida por decisión de Bielsa.

Por esa razón los jugadores quieren volver a competir en Uruguay, pero el problema que existe es que no tiene rivales por la actividad de selecciones en Europa y en Centroamérica. Además, la mayoría de los países de Conmebol ya tienen agendados partidos. Los únicos con agenda abierta son Bolivia, Perú y Argentina.

¿Uruguay puede enfrentar a Argentina en noviembre? Desde la AUF informaron que es casi imposible porque la AFA gestionaba partidos en el exterior.

Las opciones que estuvieron en la mesa pero sobre las que no avanza la AUF aún, jugar ante País Vasco (como ya ocurrió en 2025) y un segundo partido en España ante una selección africana.

Si juegan en Uruguay no pueden utilizar el Estadio Centenario

Si la selección finalmente encuentra rival para jugar en Uruguay no podrá utilizar el Estadio Centenario debido a la programada visita del Papa León XIV y la final de la Copa Libertadores.

La visita del Papa está prevista para los días 6 a 8 de noviembre y la final del principal torneo de Conmebol el sábado 28 de noviembre.

Desde CAFO informaron a Referí que la Confederación tomará posesión enseguida de la visita del Sumo Pontífice y si no viniera, el estadio pasará a manos de Conmebol a partir del 1° de noviembre.

Sin el Estadio Centenario para los partidos amistosos de noviembre, las opciones que le quedan a los organizadores del partido se reduce a estadios de menor capacidad, en el interior: Campus de Maldonado (30.000 espectadores), estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera (27.000) o el Parque Artigas de Paysandú (25.000).

Los futbolistas se quedan con los beneficios que genere uno de los partidos

Los beneficios que ingresen por uno de los partidos corresponde en forma íntegra a los futbolistas de acuerdo al convenio que existe entre la AUF y los seleccionados.

El segundo partido que Uruguay pueda jugar en noviembre será para la AUF.

Esto forma parte del acuerdo que la Asociación tiene con los seleccionados en un convenio que firmó a través de la Mutual.

¿Quién está organizando los partidos de la fecha FIFA de noviembre?

Según pudo conocer Referí, la organización de los dos partidos de noviembre está a cargo de una empresa española, que tiene cercanía con los futbolistas del combinado.

Estos mismos empresarios fueron los que organizaron la gira de Uruguay por Asia en setiembre-octubre, en la que Uruguay enfrentó a Japón, Corea del Sur e India.