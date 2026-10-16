Esteban Ostojich y Gustavo Tejera dirigirán las revanchas en semifinales de Copa Libertadores en dos equipos arbitrales que tendrán a 15 uruguayos

Conmebol eligió a 15 uruguayos, 14 árbitros y un asesor técnico para los partidos revancha de semifinales de Copa Libertadores que la próxima semana disputarán Palmeiras vs Fluminense y Flamengo vs Estudiantes de La Plata.

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Esteban Ostojich encabezará uno de los equipos arbitrales, en San Pablo, y Gustavo Tejera el otro, en Río de Janeiro.

Palmeiras vs Fluminense jugarán la revancha el miércoles 21 de octubre a la hora 21.30 en el NuBank Parque de San Pablo. En la ida ganó Palmeiras 2-1.

Estos son los siete árbitros elegidos por Conmebol para este encuentro: