Esteban Ostojich y Gustavo Tejera dirigirán las revanchas en semifinales de Copa Libertadores en dos equipos arbitrales que tendrán a 15 uruguayos

Conmebol eligió a 15 uruguayos, 14 árbitros y un asesor técnico para los partidos revancha de semifinales de Copa Libertadores que la próxima semana disputarán Palmeiras vs Fluminense y Flamengo vs Estudiantes de La Plata.
Esteban Ostojich encabezará uno de los equipos arbitrales, en San Pablo, y Gustavo Tejera el otro, en Río de Janeiro.
Palmeiras vs Fluminense jugarán la revancha el miércoles 21 de octubre a la hora 21.30 en el NuBank Parque de San Pablo. En la ida ganó Palmeiras 2-1.
Estos son los siete árbitros elegidos por Conmebol para este encuentro:
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro
Cuarto árbitro: Javier Feres
VAR: Andrés Cunha
AVAR 1 y 2: Héctor Bergaló y Christian Ferreyra
Gustavo Tejera y Maximiliano Gómez
Foto: Dante Fernández/Focouy
El jueves se enfrentarán a la hora 21.30 Flamengo vs Estudiantes (0-0 en la ida) en el Maracaná de Río de Janeiro con estos siete árbitros uruguayos y un asesor:
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
Cuarto árbitro: José Burgos
VAR: Antonio García
AVAR: Santiago Fernández y Leodán González
Asesor internacional: Roberto Silvera
La final de Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.