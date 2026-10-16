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Esteban Ostojich y Gustavo Tejera dirigirán las revanchas en semifinales de Copa Libertadores en dos equipos arbitrales que tendrán a 15 uruguayos

Palmeiras vs Fluminense y Flamengo vs Estudiantes de La Plata se enfrentarán la próxima semana por la clasificación a la final de la Copa Libertadores en Brasil

16 de octubre de 2026 18:30 hs
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Esteban Ostojich 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Conmebol eligió a 15 uruguayos, 14 árbitros y un asesor técnico para los partidos revancha de semifinales de Copa Libertadores que la próxima semana disputarán Palmeiras vs Fluminense y Flamengo vs Estudiantes de La Plata.

Esteban Ostojich encabezará uno de los equipos arbitrales, en San Pablo, y Gustavo Tejera el otro, en Río de Janeiro.

Palmeiras vs Fluminense jugarán la revancha el miércoles 21 de octubre a la hora 21.30 en el NuBank Parque de San Pablo. En la ida ganó Palmeiras 2-1.

Estos son los siete árbitros elegidos por Conmebol para este encuentro:

Palmeiras, con asistencia de Piquerez, le ganó 2-1 a Fluminense de Canobbio en Maracaná y quedó más cerca de la final de la Copa Libertadores en Montevideo

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Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro

Cuarto árbitro: Javier Feres

VAR: Andrés Cunha

AVAR 1 y 2: Héctor Bergaló y Christian Ferreyra

Gustavo Tejera y Maximiliano Gómez

Gustavo Tejera y Maximiliano Gómez

El jueves se enfrentarán a la hora 21.30 Flamengo vs Estudiantes (0-0 en la ida) en el Maracaná de Río de Janeiro con estos siete árbitros uruguayos y un asesor:

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro

Cuarto árbitro: José Burgos

VAR: Antonio García

AVAR: Santiago Fernández y Leodán González

Asesor internacional: Roberto Silvera

La final de Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

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