Casi todas las personas que hoy están presas en Uruguay van a volver a la calle, algunas en meses y otras dentro de quince o veinte años. Cómo vuelvan depende en buena medida de lo que hayan hecho mientras tanto: si aprendieron un oficio, si terminaron el liceo, si se acostumbraron a cumplir un horario y una tarea, o si pasaron ese tiempo encerradas sin ninguna ocupación. Con ese tema abrimos una serie de columnas sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que estudia el Parlamento.

La Constitución ya da una respuesta. Su artículo 26 prohíbe que las cárceles sirvan para mortificar y les asigna como fines la reeducación de los penados, su aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. En una cárcel se puede aprender albañilería, electricidad, carpintería, panadería o mecánica, terminar el liceo, producir alimentos para el propio sistema en huertas y tambos, o mantener los edificios, que suelen estar en un estado deplorable. Quien sale con un oficio, con hábitos de trabajo y con algo de dinero ahorrado tiene más chances de no volver a delinquir que quien sale después de años de ocio forzado.

La herramienta que el ordenamiento jurídico nacional creó para estimular ese esfuerzo es la redención de pena. La Ley 17.897, de 2005, estableció que dos días de trabajo, o su equivalente en horas de estudio, descuentan un día de condena. En 2020 la Ley de Urgente Consideración excluyó del régimen a los condenados por los delitos más graves, entre ellos la violación, el homicidio muy especialmente agravado, el secuestro y los delitos más graves de estupefacientes, y a los condenados por rapiña, homicidio intencional y lesiones graves les exigió tres días de trabajo o estudio por cada día redimido.

Entendemos que los legisladores quisieron mostrar firmeza. Pero así se dejó sin estímulo para formarse a quienes van a pasar más tiempo presos y que igual van a salir en algún momento. La exclusión, además, no atiende a lo que el recluso hace en la cárcel sino al título de su condena: dos presos pueden compartir el mismo taller y el mismo horario, y solo uno de ellos descuenta pena por ese esfuerzo. Al vecino que va a convivir con esa persona cuando recupere la libertad le importa mucho más que haya aprendido a trabajar que el porcentaje de pena que cumplió.

La Suprema Corte de Justicia pudo corregir esa exclusión en diciembre de 2025 y no lo hizo. En su sentencia 1593, por tres votos contra dos, rechazó la inconstitucionalidad planteada por la defensa de un condenado por tráfico de estupefacientes al que se le había negado la redención. Creemos que la Corte debió hacer lugar al planteo. Si la Constitución encomienda a las cárceles preparar a los penados para el trabajo sin distinguir según el delito, el legislador no puede quitarle a un grupo de ellos el principal incentivo para hacerlo. La gravedad del hecho ya se tuvo en cuenta al fijar una pena más larga.

La idea de que derechos y deberes van juntos tiene en nuestro país una raíz anterior incluso a la República. El Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus Hacendados, que Artigas firmó el 10 de setiembre de 1815, repartió tierras con un criterio que todavía impresiona: "los más infelices serán los más privilegiados". Pero la tierra no se entregaba como una dádiva. El artículo 6 la reservaba a quienes "con su trabajo y hombría de bien" propendieran "a su felicidad, y a la de la Provincia", y el artículo 11 obligaba a los agraciados a "formar un rancho y dos corrales en el término preciso de dos meses", bajo pena de que la suerte de estancia pasara a "otro vecino más laborioso y benéfico a la Provincia".

En ese artiguismo jurídico, el derecho a la tierra y la obligación de trabajarla forman un binomio en el que cada término le da sentido al otro. La comunidad ofrece una oportunidad real, empezando por los más desposeídos, y quien la recibe se compromete a aprovecharla en beneficio propio y de todos. La misma lógica inspiró al Código Penal de 1934, redactado por José Irureta Goyena, que no pasaba por blando: para los condenados a penitenciaría "el trabajo será obligatorio", y al salir el penado recibía un peculio. La Constitución la recogió en su artículo 53, que impone a todo habitante el deber de aplicar sus energías en beneficio de la colectividad y obliga a esta a procurar ofrecerle "la posibilidad de ganar su sustento". No vemos por qué ese deber se suspendería para quien está preso, ni por qué el Estado, que lo tiene bajo su custodia, quedaría eximido de darle los medios para cumplirlo.

Hoy el trabajo y el estudio en prisión se manejan como una carga que el recluso asume si quiere un beneficio, siempre que haya un cupo en un taller, un docente o una huerta. Cuando no los hay, nadie se hace responsable. Proponemos volver a plantearlos como obligaciones recíprocas: el penado tendría la de trabajar o estudiar, y el Estado la de ofrecerle una plaza, con recursos en el presupuesto y con un juez de ejecución que controle que esas plazas existan. Un derecho que depende de que la administración tenga dinero o voluntad termina pareciéndose a un favor.

Los diputados Pablo Inthamoussu y Graciela Barrera presentaron este mes un proyecto que regula el trabajo en las cárceles, con salario mínimo y aportes a la seguridad social cuando hay empleadores, cooperativas de los propios presos e incentivos a las empresas. Compartimos esa orientación. El proyecto define el trabajo como voluntario para evitar cualquier forma de trabajo forzoso, pero esa preocupación tiene respuesta en el derecho internacional. El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de prohibir el trabajo forzoso u obligatorio, aclara en su numeral 3 que no lo constituyen "los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente", siempre que se realicen "bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas" y que los reclusos no sean "puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado". El Convenio 29 de la OIT contiene una excepción en los mismos términos. El trabajo que organiza el propio sistema puede ser obligatorio, y el que se presta para empleadores privados debe seguir siendo voluntario y remunerado como cualquier empleo.

La reforma del CPP es una buena ocasión para avanzar. El proyecto del gobierno ya revisa varias de las exclusiones que la Ley de Urgente Consideración introdujo en la libertad a prueba, y no encontramos motivo para dejar intacta la que afecta a la redención. La sociedad reclama más seguridad, con razón, y buena parte de esa seguridad depende de que quienes salgan de la cárcel tengan algo mejor que hacer que volver al delito. Hace más de doscientos años Artigas entendía que a quien se le da una oportunidad se le puede exigir que la trabaje, y que la libertad, como la tierra, también se gana con el sudor de la frente