Santiago Sánchez presentó formalmente su candidatura a las elecciones de Peñarol y lanzó sus "11 estrellas" con sus postulados para comandar al club

El comité electoral Origen Peñarolense presentó el pasado viernes su candidatura a las elecciones de Peñarol que se llevarán a cabo el 5 o 12 de diciembre. La agrupación, que se registró nuevamente con la lista 6, promoverá la candidatura de Santiago Sánchez, actual consejero del club y presidente del básquetbol.

Antes de presentar su plan de gobierno, la agrupación de Sánchez lanzó sus "11 estrellas", una guía básica del modelo institucional con el cual pretenden regir en Peñarol.

Estos son los postulados que pretende llevar a cabo Origen Peñarolense para el caso de que ganen las elecciones.

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1- El fútbol de Peñarol debe gestionarse de forma profesional

"Peñarol no puede gestionarse de forma amateur. Cada jugador del Club debe vivir profesionalmente para el club dentro y fuera de la cancha, y debe encontrarse siempre en óptimas condiciones. Instalaciones de primer nivel y un Área Deportiva a disposición para el máximo nivel de exigencia".

2- El próximo gran Peñarol tiene que empezar en nuestras Formativas

"Proyección e identidad. Antes de mirar hacia el mercado de pases externo debemos exigir que nuestra primera búsqueda sea dentro de nuestros planteles formativos, con un nexo fuerte entre las Divisiones Formativas y el plantel principal de Primera División".

3- Peñarol tiene que volver a estar donde se toman las decisiones

"La estrategia de “Peñarol contra todos” nos ha dejado fuera de los lugares de decisión y nos aleja institucionalmente de estamentos como la AUF, Conmebol o el Colegio de Árbitros. El camino que debemos tomar es el de tender puentes nuevamente con todas las instituciones".

4- Nuestra historia genera orgullo; una estructura profesional genera recursos

"Peñarol no puede prescindir de un área comercial profesional al más alto nivel. La marca más importante de nuestro país debe ser explotada con el fin de generar ingresos genuinos que sean recursos para competir al alto nivel".

5- El cuidado de nuestra casa el Campeón del Siglo

"Ninguna familia que haya puesto empeño en tener su casa propia la deja venirse abajo en diez años. Debemos cuidar nuestro patrimonio sin hipotecar nuestro futuro. El Palacio Peñarol, la Ciudad Deportiva, y Las Acacias, al igual que el CDS demandan planificación, mantenimiento y mejoras de forma urgente".

6- Peñarol necesita dirigentes que trabajen más de lo que hablan

"El mejor dirigente no es el que ocupa sillón una vez por semana, no es el que aparece más en los medios. El mejor dirigente es el que gestiona más y mejor para el Club. Queremos que todos los Consejeros asuman responsabilidades".

7- Las opiniones personales no pueden ser la versión oficial del club

"La comunicación interna y hacia el hincha debe ser organizada y debe cuidar los intereses del Club siempre, con voceros responsables designados, planificación y una estrategia comunicacional para abordar cada tema".

8- Nuestro Club es de todos y no puede ser víctima de la violencia

"Queremos a las familias en las canchas. El trabajo de nuestra área de Seguridad debe operar de forma coordinada y debemos involucrar a las autoridades públicas al servicio del espectáculo para que el socio, el hincha y toda la familia podamos disfrutar de lo que amamos".

9- Peñarol nació grande en Uruguay, pero su legado existe en todo el mundo

"La amarilla y negra tiene que volver a estar presente en todo el mundo. Tenemos que aprovechar la épica sin igual de nuestra gloriosa historia para seguir proyectándonos. La Marca Peñarol nos brinda la posibilidad de tender puentes para potenciar nuestro futuro. Debemos llegar a cada rincón donde haya un carbonero".

10- Peñarol es mucho más que fútbol

"Volvimos a ser campeones en basket, obtuvimos medallas en varias disciplinas, pero existen muchas otras sin el respaldo que necesitan. La camiseta de Peñarol merece la misma ambición en cada cancha, por eso es clave el desarrollo profesional. Peñarol es un Club Atlético y tiene que ser el más ganador en cada deporte en el que compita".

11- Peñarol es su gente

"Peñarol es por y para su gente. El hincha debe estar el centro de todas las decisiones. La contribución del socio es esencial y merece ser reconocida, no se trata únicamente de beneficios esporádicos sino de poner al socio en el centro de nuestra gestión. Beneficios genuinos. Sumamos nuestro proyecto de Club Social para los socios".

El pasado 24 de julio, Sánchez anunció que participará de las elecciones y fue entrevistado al respecto por Referí.

Las siete listas que ya se presentaron a las elecciones de Peñarol

En orden de inscripción, estas son las listas ya inscriptas para participar del acto eleccionario:

Lista 9, Siempre Peñarol. Los delegados firmantes fueron Carlos Trujillo y Leonardo Viñas.

Lista 135, Espacio Aurinegro de Carlos Lazzarino.

Lista 82, Vamos Peñarol de Pablo Amaro.

Lista 8, Peñarolenses unidos de Marcos Acle.

Lista 1414, Por Amor a Peñarol de Freddy García.

Lista 21, de Evaristo González, Espacio Siglo XXI.

Lista 6, Origen Peñarolense de Santiago Sánchez.