Elecciones en Peñarol: las seis listas que ya se presentaron, las decisiones que debe tomar el consejo directivo y cuándo se cierra el padrón electoral

Peñarol ya tiene formalmente inscriptos a seis comité electorales (listas) para participar de las elecciones de fin de año. La Comisión Electoral se reunirá este viernes para empezar a definir lineamientos importantes y el consejo directivo tiene varias decisiones políticas por adoptar.

A la espera de que el actual presidente Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani presenten sus candidaturas, el escenario electoral de Peñarol ya se está moviendo aunque sin la agitación de otras elecciones pasadas.

Como es tradición, las elecciones de Peñarol se realizarán un sábado y por Estatuto pueden ser entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

El 15 de noviembre es domingo. El sábado 21 hay elecciones en el BPS (Banco de Previsión Social) mientras que el 28 el Ministerio del Interior estará abocado a la seguridad de la Copa Libertadores que se disputará en Montevideo.

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Eso deja como únicas opciones al sábado 5 de diciembre o al 12. Lo deberá decidir el consejo directivo.

Los lugares dónde votar

La Comisión Electoral, conforme a lo que fue el resultado de las últimas elecciones de Peñarol, celebradas en noviembre de 2023, quedaron conformadas por dos integrantes de la lista más votada y uno de la lista más votada de la oposición.

Quienes desempeñan los cargos son la escribana Antonella Tamilia, el abogado Nicolás Scarela y Myriam Silva Berrueta.

La Comisión se reunirá este viernes, sobre la hora 17.00 en el Palacio Peñarol, para adoptar una serie de sugerencias para realizar el acto electivo y que le enviará para su aprobación al consejo directivo.

Entre esas sugerencias estará el lugar donde se desarrollarán las elecciones.

En 2020, en pandemia, se hicieron en el Palacio Peñarol, en el Campeón del Siglo y en el Antel Arena.

En 2023 se volvió al Palacio Peñarol donde se contrató una carpa de unos 50 metros que se colocó en la calle, con anuencia de la Intendencia de Montevideo y la coordinación del Ministerio del Interior, para disponer de más circuitos.

Pero también se dispusieron de mesas en cada una de las capitales departamentales. Se sugerirá ir por el mismo camino a pesar de que hubo lugares donde la votación fue escasa: en Flores sufragaron 35 personas, en Artigas 27, en Florida 210, en Lavalleja 230. Donde más se votó fue en San José, 480, y en Maldonado, 660.

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Otra decisión política que deberá tomar el consejo directivo es definir qué hacer con los socios deudores. Una posibilidad es permitirles que se pongan al día abonando las cuotas que tienen pendientes y eso les permitirá votar.

Se calcula que los socios que podrán votar rondarán los 27 mil y que sobre esa cifra los sufragantes serán el 50%, ya que el voto no es obligatorio.

Pueden votar los socios activos, los honorarios y los vitalicios.

En marzo de 2018, los derechos de las mujeres fueron equiparados y ahora tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres en el Estatuto del club.

La oficialidad que le da la Corte Electoral

Cada mesa de votación contará con la presencia de dos funcionarios de la Corte Electoral que es el órgano encargado de hacer el conteo de votos. No es la misma Corte que funciona a nivel de elecciones nacionales pero sí está compuesta por funcionarios de la misma.

Se trata de un personal muy entrenado para elecciones y eso es algo que le da garantía a todos los participantes, sobre todo a las listas más chicas.

La Corte también dispone de orientadores para el acto electoral.

Se calcula que habrá alrededor de 50 mesas en las elecciones y se buscará generar las mejores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad física o de tercera edad.

Las listas que ya se presentaron a las elecciones

La primera lista que se anotó fue la 9. Los delegados firmantes de la misma fueron Carlos Trujillo y Leonardo Viñas.

Comité electoral: Siempre Peñarol. Sublema: Peñarol en todas las canchas.

Se trata de un grupo de peñarolenses que ha trabajado en forma silenciosa en diversas áreas del club como Gastón Arias que presidió el handball y fue presidente de deportes antes del actual titular del cargo que es José Luis Bringa. Trujillo fue consejero suplente de Evaristo González e integró la Comisión de Fútbol, además de ser delegado en fútbol femenino. Sergio Dans fue delegado de básquetbol e integró la comisión directiva de ese deporte. Alejandro Becoña fue vicepresidente de AUFI. Pablo Silveira y Leonardo Ascheri también fueron allegados al club. Viñas, por su parte, fue secretario de deportes del club bajo la presidencia de Jorge Barrera y hombre clave para la inclusión del rugby en la órbita del club, también estuvo en el regreso del básquetbol y fue partícipe en la integración del cricket, el vóleibol y la creación del hockey sobre césped. También presidió por años el atletismo.

Esta nueva lista se creó con el afán de sacar a Peñarol de un modelo "hiperpresidencialista" lo que lo aleja de trazar alianzas con Ruglio o Damiani, pero lo deja abierto a conversar con las agrupaciones que lideran Carlos Lazzarino o Santiago Sánchez, por ejemplo.

"Creamos la agrupación por una necesidad de cambio, nos empezamos a juntar, impulsamos la candidatura de Jorge Barrera que era un candidato que generaba un consenso importante. El actual modelo de gestión debe cambiar. Peñarol tiene un consejo directivo pero en los hechos las decisiones se toman fuera del mismo, lo hemos combatido personalmente por 30 años. La forma de gobernanza no debe pasar por personas y para eso se debe impulsar también una reforma estatutaria", dijo a Referí Viñas.

Lista 135, con Carlos Lazzarino como candidato a presidente. Comité electoral Espacio Aurinegro. Lema: La grandeza se define con gestión.

Lazzarino fue consejero suplente durante el último quinquenio de Peñarol, es empresario, académico en gestión deportiva y ya lanzó su candidatura con Ruben Pose como compañero de fórmula y Adolfo Barán como asesor en el área deportiva.

Lista 82, comité electoral Vamos Peñarol; lema: el Peñarol del futuro.

Tal como hizo Trujillo creando su movimiento, luego de acompañar a Evaristo en las pasadas elecciones, Pablo Amaro generó su propia agrupación luego de entrar al actual consejo en un cargo que inicialmente alternó con Rodolfo Catino que al tiempo se quedó como titular definitivo.

Pablo Amaro Inés Guimaraens

El 11 de setiembre presentó la lista junto con Carlos Daniel Aguirre.

La lista nació de un grupo de 150 personas liderado por Amaro, con hinchas de todas las tribunas, bases programáticas fuertes, que antes estaban en la lista 3, que va en una línea opositora al gobierno actual, que ha tenido contactos "importantes" con los demás candidatos opositores y que la semana próxima se reunirá para adoptar una posición al respecto.

"Venimos creciendo con un perfil bajo, esto surgió en un asado hace un año donde destaqué tres cosas: el rol de los jóvenes, el interior y la valoración de la mujer en el club, pero todo inmerso en proyectos en áreas económico-financieras, relaciones institucionales, comunicación, fútbol, infraestructura y otros deportes. Esos son los títulos de las bases programáticas", dijo Amaro a Referí.

En el grupo hay una firme convicción en la necesidad de una unidad consensuada en la oposición. Como eso no se logró se enfrentan ahora a un escenario de múltiples candidatos. Amaro no será candidato a presidente porque le es laboralmente imposible, pero la semana próxima definirán a quién acompañarán.

Lista 8, Comité electoral: Peñarolenses unidos, de Marcos Acle.

Marcos Acle

La agrupación se creó en 2020 y esta será su tercera elección participando de las elecciones cuyo objetivo en la política del club "es trabajar y dedicar tiempo honorario de nuestras vidas para Peñarol esté donde se merece", dijo Acle.

"En la elección pasada fuimos por una 'tercera vía' o camino del medio por decirle de alguna manera, convencidos de que no nos representaba el enfrentamiento ni el estilo de hacer política que se veía entre esos supuestos polos o modelos de gestión", dijo Acle a Referí. En las pasadas elecciones acompañó a Edgardo Novick quien esta vez no participará de las elecciones.

"En esta oportunidad, creemos firmemente que el objetivo primordial debe ser que todos los peñarolenses que no nos sentimos representados por la actual administración, debemos unirnos. Primero, para cambiar al oficialismo actual, que consideramos que no solo no mejoró los problemas del pasado que teóricamente venía a cambiar sino que los profundizó, pero sobre todo para poner una directiva renovada, con valores que reflejen el orgullo que sentimos de ser peñarolenses y no sean hinchas de, o funcionales a, ninguna otra entidad. Quiero ser claro, un cambio no puede ser una vuelta al pasado, sino el primer paso hacia una renovación real que le dé lugar a personas e ideas innovadoras", expresó Acle en diálogo con Referí.

El grupo cuenta con 120 personas, de las cuales hoy muchas trabajan en diversas áreas del club. Uno de ellos es el delegado Augusto Formento.

La agrupación propone recuperar los valores institucionales de Peñarol mediante una gestión basada en la transparencia, la profesionalización de sus estructuras y nuevas alternativas de financiamiento que permitan aumentar el presupuesto del club y competir al máximo nivel internacional.

Lista 1414, liderada por el empresario Feddy García, comité electoral: Por Amor a Peñarol. Lema: Revisionismo Económico.

Freddy García

El comité electoral original era "La mentira se termina" y se presentó el 1° de octubre, pero la Comisión Electoral lo objetó por razones estatutarias, le envió sus fundamentos el 6 de octubre y rápidamente, García respondió con carta de firmada de puño y letra cambiando el nombre.

La última lista que se presentó fue la 21, de Evaristo González con el comité electoral Espacio Siglo XXI y el lema Primero Peñarol.

Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

Evaristo es uno de los peso pesados que vuelve a salir al ruedo electoral y durante el actual mandato fue quien lideró la oposición a la gestión de Ruglio.

Una vez que el consejo vote la fecha para las elecciones habrá un plazo de 15 días corridos previo a la misma para que caduque la fecha para que se presenten comité electorales.