"Una de las noticias que más nos alegra comunicar": Orsi anunció la baja de la desnutrición de menores de seis años

El presidente de la República, Yamandú Orsi , celebró este martes la reducción de la desnutrición en hogares con niños menores de seis años , que pasó del 18,9% al 14,8% en el último año, según datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares.

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"Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar ", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Orsi destacó que el indicador registró una caída de 4,1 puntos porcentuales y aseguró que el gobierno continuará trabajando para reducir las dificultades de acceso a los alimentos.

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" No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre ", afirmó. El presidente cerró su publicación con un mensaje sobre la gestión del gobierno: "Un Uruguay con rumbo claro. Seguimos".

Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar.



La inseguridad alimentaria en menores de 6 años bajó de 18,9% a 14,8% en un año.



No vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre.



Un Uruguay con rumbo claro.… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 27, 2026

La inseguridad alimentaria registró su mayor caída en hogares con niños menores de seis años

Los datos fueron presentados por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), en el marco de una actividad interinstitucional organizada por el Día Mundial de la Alimentación.

Según las cifras preliminares de la Encuesta Continua de Hogares, la inseguridad alimentaria moderada o grave en el conjunto de los hogares uruguayos disminuyó del 13,2% al 12,4% en un año.

En tanto, la inseguridad alimentaria grave pasó del 1,9% al 1,5%.

La reducción fue más pronunciada entre los hogares con niños menores de seis años, donde el indicador de inseguridad alimentaria moderada o grave cayó del 18,9% al 14,8%.

Se trata de la mayor reducción interanual registrada para este grupo desde que comenzó a aplicarse la medición en 2022.

En esos mismos hogares, la inseguridad alimentaria grave también descendió, del 2,2% al 1,8%.

Sin embargo, pese a la mejora, los hogares con niños pequeños continúan registrando niveles de inseguridad alimentaria superiores al promedio nacional.

"La brecha se achica, pero persiste. Y mientras persista tenemos que poner el foco ahí", advirtió la directora del INDA, Micaela Melgar.

Qué pasó con la inseguridad alimentaria en los hogares de menores ingresos

Los datos también muestran una reducción de la inseguridad alimentaria entre los sectores de menores ingresos, aunque siguen siendo los más afectados.

En el primer quintil de ingresos, que agrupa al 20% de los hogares con menores recursos, la inseguridad alimentaria moderada o grave pasó del 33% al 31,8%.

Por su parte, la inseguridad alimentaria grave disminuyó del 5,8% al 4,8%.

Melgar destacó que los resultados reflejan una mejora, especialmente en las situaciones más severas, pero sostuvo que es necesario profundizar las medidas para lograr una reducción sostenida.

"El objetivo es pisar el acelerador y lograr bajas sostenibles y sustantivas. Uruguay tiene la capacidad productiva, del Estado y de su propia sociedad para avanzar", afirmó.

La inseguridad alimentaria se mide a través de una escala internacional que recoge experiencias de dificultades para acceder a alimentos suficientes y adecuados. No equivale necesariamente a una medición directa de la cantidad de personas que pasan hambre.