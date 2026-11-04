El día después de la muerte de Jesús de Miguel: Owono, muy afectado, no fue a entrenar con Andorra, se aplazaron partidos y Tenerife despide a su futbolista

Representantes institucionales, del CD Tenerife y numerosos aficionados guardaron este miércoles un minuto de silencio a las puertas del Cabildo de Tenerife en memoria del futbolista Jesús de Miguel , fallecido este martes tras no recuperarse de un fuerte golpe en el pecho sufrido durante un partido de la Segunda División española ante el Andorra.

A la espera del funeral que se oficiará este jueves en la localidad de Navahermosa, en Toledo, centro de España, de donde es originaria su familia y donde reposarán sus restos, y de la investigación abierta tras la muerte del futbolista, la conmoción permanece en el mundo del fútbol.

El delantero de Tenerife murió el martes, al día siguiente de recibir un golpe en un encontronazo con un rival en el partido contra Andorra.

Así, tanto su club, Tenerife, como Andorra, cuyo golero Jesús Owono le propinó el golpe que derivó en su muerte horas después, aplazaron sus próximos encuentros de LaLiga Hypermotion (Segunda) frente al Granada y el Mallorca, respectivamente.

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En el caso del conjunto canario, había presentado su solicitud a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el plantel pudiera despedirse de su compañero. El encuentro Granada-Tenerife debía jugarse este sábado a las 21.00 horas, pero ese día a las habrá un acto de homenaje y despedida al futbolista en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde es local el equipo canario.

Minuto de silencio para Jesús de Miguel en los partidos de Liga de Campeones Foto: AFP

Según el club, sus futbolistas querrán volver a la competición en Liga el domingo 14, cuando serán anfitriones ante Ceuta, en la decimocuarta fecha del campeonato.

En cualquier caso, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha suspendido todas las actividades que tenía previstas para esta semana, en señal de luto, solicitó ayer formalmente tanto a la RFEF, como a LaLiga y la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA en suelo español, entre el 3 y el 9 de noviembre, ambos inclusive.

El dolor de Owono

En el caso del FC Andorra, su duelo contra el RCD Mallorca estaba previsto para el domingo, pero igualmente logró el aplazamiento ante la conmoción que vive también el plantel andorrano.

"El club había solicitado la suspensión del encuentro y ha contado desde el inicio con el apoyo y comprensión de LaLiga y la entidad balear", afirmó el equipo andorrano en un comunicado.

El Mallorca aseguró, por su parte, que "en estos momentos, debe prevalecer el respeto y la sensibilidad ante una situación de profundo dolor".

Jesús Owono Foto: @1owono1

Este miércoles el equipo del Principado retornó al trabajo después de la trágica noticia, en una sesión voluntaria que tuvo varias ausencias de futbolistas; sin duda, la más destacada fue la del guardameta Owono.

El internacional por Guinea Ecuatorial está bastante afectado y desolado, aunque se desconoce cómo está gestionando la dura situación.

Antes del entrenamiento se guardó un minuto de silencio bastante sentido con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, el presidente Ferran Vilaseca y trabajadores del club.

El apoyo a Owono del presidente de Guinea Ecuatorial

El golero de Andorra, internacional con Guinea Ecuatorial, recibió el martes el apoyo del presidente de la Federación del país africano, Venancio Tomás Michá, en una carta de condolencias por la muerte de De Miguel.

"Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Lazaro Owono", escribió Tomás Michá.

"Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", añadió.

"Desde la Federación Ecuatoguineana de Futbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca", cerró Tomás Michá.

Silencio y aplausos en la isla

Mientras, en la isla de Tenerife se celebró un sentido homenaje en memoria del futbolista fallecido, con un intenso minuto de silencio en el que participaron tanto representantes institucionales como futbolistas y aficionados que se sumaron de manera espontánea.

El silencio se rompió con un sonoro aplauso que se prolongó durante cerca de otro minuto en recuerdo del delantero.

Cientos de personas se han reunido en el estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir a Jesús de Miguel Foto: EFE

El CD Tenerife ha decretado seis días de luto y suspendido durante ese periodo la actividad del primer equipo, del conjunto femenino y de la cadena de fútbol base.

La muerte del jugador, de 30 años, se registró en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto de Owono en los últimos minutos del partido correspondiente a la 12.ª jornada de Segunda División, disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Investigan las circunstancias de la muerte

El juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos para su inhumación en la península.

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha adoptado esta decisión tras recibir el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El funeral se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, y al mismo asistirá la primera plantilla y la directiva del Club Deportivo Tenerife.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallaron que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Con base en EFE y AFP