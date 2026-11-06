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Matteo Soria, la joya con nacionalidad uruguaya que jugará el Mundial Sub 17 con Bélgica, y que ya tuvo un acercamiento a la celeste

Soria, de 16 años, tiene nacionalidad uruguaya gracias a su padre, y lleva dos goles en cuatro partidos en la UEFA Youth League con el Brujas

6 de noviembre de 2026 14:30 hs
Matteo Soria, con la camiseta de Bélgica, enfrentando a Uruguay en un amistoso sub 17

Matteo Soria, con la camiseta de Bélgica, enfrentando a Uruguay en un amistoso sub 17

Foto: AUF

La selección uruguaya sub 17 confirmó este jueves a sus 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Sin embargo, estos jugadores no serán los únicos uruguayos que jugarán en el torneo.

El técnico Ignacio María González incluyó en su lista a una mayoría de jugadores de Nacional (siete) y sumó a un jugador nacido en España con nacionalidad uruguaya: Nicolás Rodríguez, jugador del Atlético de Madrid.

Otro jugador con esa condición, nacido en el extranjero pero con nacionalidad uruguaya, disputará el Mundial pero con la selección de Bélgica: Matteo Soria.

Soria tiene 16 años, por lo que jugará el torneo con un año menos que la mayoría de sus compañeros y contrincantes. Nació el 5 de febrero de 2010 en Bélgica, país en el que vivió toda su vida, pero su padre es uruguayo, por lo que tiene la doble nacionalidad.

La selección uruguaya sub 17 ya tiene a sus 21 convocados para el Mundial de Qatar: son de ocho clubes, Nacional domina el listado y solo uno juega en el exterior

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Es delantero, y crece a pasos agigantados en las juveniles del Brujas. En agosto debutó en la reserva del equipo belga (el Club NXT, categoría sub 23), y lleva dos goles en cuatro partidos en la UEFA Youth League, la competición europea de clubes más prestigiosa a nivel juvenil en la que juegan futbolistas sub 19.

El adolescente forma parte hace años de las selecciones juveniles de Bélgica, y hasta se enfrentó a Uruguay el pasado 3 de octubre en un amistoso en el que la celeste ganó por 1-0 en su preparación para el Mundial.

En una entrevista realizada este viernes con El Espectador Deportes, Ignacio González fue consultado sobre Soria y confesó que conversaron con él tras el amistoso, con una noticia alentadora para Uruguay: "Charlamos con él y se muere por jugar por Uruguay, pero está en Bélgica, que lo citó, y como está con los estudios...".

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