Matteo Soria, la joya con nacionalidad uruguaya que jugará el Mundial Sub 17 con Bélgica, y que ya tuvo un acercamiento a la celeste

La selección uruguaya sub 17 confirmó este jueves a sus 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre . Sin embargo, estos jugadores no serán los únicos uruguayos que jugarán en el torneo.

El técnico Ignacio María González incluyó en su lista a una mayoría de jugadores de Nacional (siete) y sumó a un jugador nacido en España con nacionalidad uruguaya: Nicolás Rodríguez , jugador del Atlético de Madrid.

Otro jugador con esa condición, nacido en el extranjero pero con nacionalidad uruguaya, disputará el Mundial pero con la selección de Bélgica: Matteo Soria .

Ignacio González definió la lista de 21 jugadores que defenderán a la - en la Copa Mundial de Catar pic.twitter.com/0JU3W3wQhD

Soria tiene 16 años , por lo que jugará el torneo con un año menos que la mayoría de sus compañeros y contrincantes. Nació el 5 de febrero de 2010 en Bélgica , país en el que vivió toda su vida, pero su padre es uruguayo, por lo que tiene la doble nacionalidad.

Diego Forlán anunció a los convocados de la selección uruguaya para enfrentar a Argentina y República Dominicana, con las sorpresas de Sebastián Jaume y Bruno Damiani

La selección uruguaya sub 17 ya tiene a sus 21 convocados para el Mundial de Qatar: son de ocho clubes, Nacional domina el listado y solo uno juega en el exterior

Es delantero, y crece a pasos agigantados en las juveniles del Brujas. En agosto debutó en la reserva del equipo belga (el Club NXT, categoría sub 23), y lleva dos goles en cuatro partidos en la UEFA Youth League, la competición europea de clubes más prestigiosa a nivel juvenil en la que juegan futbolistas sub 19.

El adolescente forma parte hace años de las selecciones juveniles de Bélgica, y hasta se enfrentó a Uruguay el pasado 3 de octubre en un amistoso en el que la celeste ganó por 1-0 en su preparación para el Mundial.

En una entrevista realizada este viernes con El Espectador Deportes, Ignacio González fue consultado sobre Soria y confesó que conversaron con él tras el amistoso, con una noticia alentadora para Uruguay: "Charlamos con él y se muere por jugar por Uruguay, pero está en Bélgica, que lo citó, y como está con los estudios...".