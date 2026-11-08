La definición de la temporada en el fútbol argentino dejó una de las postales más insólitas del último tiempo. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado gracias a los tantos de Julián Fernández y Emanuel Coronel. Cumplido el objetivo en casa, todas las miradas se posaron en lo que sucedía en La Bombonera, donde Boca Juniors empataba sin goles ante Defensa y Justicia. Ese resultado dejaba a los dirigidos por Jorge Almirón en la cima de la Tabla Anual y los jugadores comenzaron a celebrar el título al final junto a hinchas que invadieron la cancha, sin saber qué pasaba en Buenos Aires.
Papelón en Argentina: Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual que se le escapó en el adición con el triunfo de Boca; mirá el video
El equipo rosarino junto a hinchas que invadieron la cancha, comenzaron a celebrar, pensando que el otro encuentro se había terminado, pero todo quedó en nada