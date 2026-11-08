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Papelón en Argentina: Rosario Central festejó por error el título de campeón de la Tabla Anual que se le escapó en el adición con el triunfo de Boca; mirá el video

El equipo rosarino junto a hinchas que invadieron la cancha, comenzaron a celebrar, pensando que el otro encuentro se había terminado, pero todo quedó en nada

8 de noviembre de 2026 11:50 hs

La definición de la temporada en el fútbol argentino dejó una de las postales más insólitas del último tiempo. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado gracias a los tantos de Julián Fernández y Emanuel Coronel. Cumplido el objetivo en casa, todas las miradas se posaron en lo que sucedía en La Bombonera, donde Boca Juniors empataba sin goles ante Defensa y Justicia. Ese resultado dejaba a los dirigidos por Jorge Almirón en la cima de la Tabla Anual y los jugadores comenzaron a celebrar el título al final junto a hinchas que invadieron la cancha, sin saber qué pasaba en Buenos Aires.

Al consumarse el pitazo final en Rosario, un teléfono descompuesto desató el delirio colectivo. Corrió la falsa noticia de que el encuentro en Buenos Aires había concluido 0-0 -e incluso trascendió que se había anulado un tanto de los xeneizes-.

Del festejo al silencio absoluto en Rosario

De inmediato, el estadio de Rosario Central explotó: hubo invasión de campo, abrazos eufóricos y futbolistas como Jáminton Campaz trepados al alambrado celebrando una consagración que creían consumada.

Sin embargo, la cruda realidad demoró apenas unos instantes en llegar.

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En el último minuto de adición en La Bombonera, el ecuatoriano Enner Valencia anotó para Boca Juniors.

Aunque la jugada fue revisada por el VAR, el gol fue convalidado, permitiéndole al conjunto de La Ribera alcanzar los 63 puntos y arrebatarle el trofeo a los de Arroyito por una sola unidad.

La euforia en Rosario Central se transformó en absoluto desconcierto y silencio, sellando una celebración anticipada que rápidamente inundó las redes sociales de memes.

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