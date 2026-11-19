El handball de Peñarol tendrá por primera vez una representante en la selección uruguaya mayor femenina desde que el club retomó la actividad en 2021. Se trata de Aldana Ferrao, una jugadora salteña de 21 años , que fue convocada para disputar el Campeonato Sur y Centroamericano que se desarrollará del 6 al 13 de diciembre en Minas Gerais, Brasil, y que otorgará plazas para el Mundial de Hungría 2027.

La convocatoria representa un hito para el proyecto deportivo aurinegro , que en 2025 presentó por primera vez un equipo femenino en Primera División , y también para una jugadora que comenzó su camino en la Plaza de Deportes de Salto, pasó por selecciones juveniles y tuvo experiencias en Brasil y Argentina.

"Recibí la noticia por un mensaje en el grupo de la selección. Justo ese día había faltado al entrenamiento porque estábamos preparando una semifinal con Peñarol. Leo (Puñales, el entrenador) mandó un mensaje felicitándonos, acompañado de una imagen con los nombres de las jugadoras convocadas, y así fue como me enteré. ¡Fue una alegría enorme!", contó Ferrao a Referí.

Nacida el 11 de octubre de 2005 , Ferrao conoció el handball en la escuela, pero comenzó a practicarlo de manera más sistemática a los 13 años, cuando se incorporó al equipo de la Plaza de Deportes de Salto.

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"Ahí empecé a entrenar y a jugar con personas más grandes que yo, que me enseñaron muchísimo y fueron muy importantes en mis primeros pasos en este deporte", recordó.

Su crecimiento la llevó rápidamente a las selecciones formativas de Uruguay. En 2022 integró el combinado juvenil que disputó en Taubaté, Brasil, un clasificatorio mundialista en el que la celeste terminó tercera y consiguió su pasaje al Mundial de la categoría que se jugó en Georgia y Macedonia del Norte.

En 2025 volvió a vestir la camiseta uruguaya, esta vez con la selección junior, con la que obtuvo el cuarto puesto en un torneo panamericano disputado en Paraguay.

También sumó experiencias deportivas en Argentina y Brasil, que contribuyeron a su formación.

"Juego habitualmente de armadora izquierda y mi principal fortaleza son los lanzamientos de larga distancia, especialmente desde los 9 metros. Tengo 21 años y, a pesar de mi edad, he tenido la oportunidad de sumar experiencias en distintos lugares, como el interior del país, Peñarol, Brasil y Argentina, además de integrar selecciones formativas", explicó.

"Creo que todo ese recorrido me ha permitido crecer como jugadora y puedo aportarle al equipo mis características de juego, compromiso y muchas ganas de seguir aprendiendo y mejorando", agregó.

Su llegada a Peñarol y una experiencia en Brasil

Aldana Ferrao

La historia de Ferrao con Peñarol comenzó en 2024, cuando se trasladó desde Salto a Montevideo para iniciar sus estudios universitarios de Odontología.

Felipe Rebella, entrenador del equipo aurinegro, se comunicó con ella y la invitó a sumarse al proyecto de handball del club.

"Tenía un poco de miedo de pasar del handball del interior al de Montevideo, porque sabía que el nivel y la exigencia eran diferentes", reconoció sobre sus primeros meses en la capital.

Sin embargo, su adaptación fue positiva. En aquella temporada, la categoría juvenil de Peñarol terminó tercera en el Torneo Apertura y cuarta en el Clausura.

En 2025, cuando el club dio el salto a Primera División, Ferrao comenzó la temporada con las aurinegras, aunque en mayo recibió una propuesta para jugar en el Clube Capixaba, del estado de Espírito Santo, en Brasil.

Aceptó el desafío y permaneció dos meses en el exterior, antes de regresar a Uruguay para volver a jugar con Peñarol y continuar su preparación con la selección.

Su capacidad goleadora es una de sus principales características. En la temporada 2025 convirtió 142 goles en sub 21 y aproximadamente 100 en la categoría mayor.

Sobre el presente del equipo aurinegro, Ferrao destacó el crecimiento colectivo.

"Es nuestro primer año en Primera y somos un plantel relativamente joven, por lo que todavía tenemos muchísimo para aprender y mejorar. De todas formas, siento que hemos crecido un montón desde el comienzo del año hasta ahora, y eso se ve reflejado en el trabajo y en el juego del equipo", señaló.

En el Apertura, Peñarol logró un empate contra Enfoque 28-28. En el Clausura, el 4 de octubre ganó su primer partido, contra Layva Amarillo (el segundo equipo de Layva) por 30-18. Además, empató con Malvín 27-27 y con Colegio Alemán 26-26.

El desafío de Uruguay en Brasil y el sueño del Mundial 2027

La selección uruguaya afrontará el Campeonato Sur y Centroamericano de Minas Gerais con un plantel que combina jugadoras experimentadas y jóvenes que comienzan a consolidarse en el seleccionado mayor.

Ferrao considera que esa renovación puede ser una fortaleza para el equipo.

"Creo que estamos preparadas para afrontar lo que se viene. Somos una selección que combina varias jugadoras de nuevas generaciones con otras que tienen mucha experiencia y recorrido. Me parece que esa combinación es muy positiva, porque nos permite aportar cosas diferentes y seguir creciendo como equipo", afirmó.

La salteña siguió algunos de los partidos de Uruguay en los Juegos Odesur -la celeste terminó cuarta y en el último partido con Chile se le escapó el podio- y ahora tendrá la oportunidad de compartir cancha con varias de las jugadoras que hasta hace poco observaba desde afuera.

"Son referentes del handball uruguayo y jugadoras de las que siempre hay algo para aprender. También me entusiasma compartir esta experiencia con las nuevas generaciones, como Martina Campos, con quien comparto el hecho de ser de las más jóvenes del plantel", expresó.

"Un sueño cumplido": el orgullo de representar a Uruguay y a Peñarol

Para Ferrao, la convocatoria tiene un significado especial, tanto por la oportunidad de representar a Uruguay como por convertirse en la primera jugadora de Peñarol en alcanzar la selección mayor desde el retorno del handball al club.

"Poder representar a mi país en una selección mayor con tan solo 21 años es un logro enorme y, sin dudas, un sueño cumplido. Es algo por lo que trabajé mucho y que me genera una felicidad inmensa", manifestó.

También destacó el respaldo que recibió dentro del club.

"Sé que están muy orgullosos de esta convocatoria. Mis compañeras y el cuerpo técnico siempre están acompañándome y apoyándome en cada paso, y eso significa muchísimo para mí. Es muy lindo poder compartir este logro con un club que me abrió las puertas y me acompañó en mi crecimiento", aseguró.

Fuera de la cancha, Ferrao cursa Odontología y está finalizando el cuarto semestre de la carrera. Su intención es continuar desarrollándose tanto en el ámbito académico como en el deportivo.

"Me gustaría seguir creciendo, tener nuevas oportunidades a nivel internacional y poder continuar desarrollándome como jugadora sin ponerme límites a lo que pueda venir", concluyó.

Así, mientras Peñarol continúa consolidando su regreso al handball femenino, una de sus jugadoras se prepara para representar a Uruguay en una competencia continental que puede abrirle las puertas a un Mundial.