Layva se consagró campeón del Torneo Clausura de handball femenino tras derrotar 26-23 a Scuola Italiana en una final muy pareja, que se resolvió en los últimos minutos y que tuvo como gran figura a la arquera Agustina Modernell.

La golera del equipo dirigido por Leonardo Puñales fue determinante para la conquista del título: atajó 16 de los 31 lanzamientos que recibió , una actuación que permitió sostener a Layva en los momentos más exigentes del encuentro. Fue distinguida como la MVP de la final.

El decisivo partido del Clausura enfrentó a dos equipos que llegaron a la definición con campañas idénticas de diez victorias y una derrota .

El partido respondió a esos antecedentes, con defensas intensas, ataques trabajados y un marcador que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre.

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Layva encontró las respuestas en los minutos decisivos y terminó imponiéndose por tres goles para cerrar el campeonato con un registro de 11 triunfos y una sola caída.

En ataque, el campeón tuvo un goleo repartido. Camila Bianco, Rosina González, Inés Álvarez y Paula Eastman marcaron cuatro goles cada una, mientras que Maite Pessina y Manuela Machado aportaron tres tantos por cabeza.

Por Scuola Italiana, las principales anotadoras fueron Julieta Iturriaga y Magdalena Guichón, con seis goles cada una.

Agustina Modernell, la figura de Layva: "Estoy muy orgullosa de cómo logramos sacarlo"

La actuación de Modernell fue uno de los factores decisivos de la final. Sus 16 intervenciones representaron más de la mitad de los 31 lanzamientos que le tiraron y resultaron fundamentales para que Layva pudiera quedarse con el título. La golera de la selección uruguaya recibió 15 de los 23 goles que le convirtieron a Layva.

"Más importante que la cantidad de lanzamientos atajados son los porcentajes, en estos partidos se reciben muchos lanzamientos y mantener un buen porcentaje es difícil. Un 51% está más que bien, normalmente un 30% ya es muy buena cifra. La golera de Scuola también estuvo muy bien, anduvo en un 40%. Fue un partido muy cerrado, de esos que me encantan jugar", expresó Modernell a Referí.

"Fuimos con mucha expectativa al partido y siento que logramos los objetivos. En esos números de atajadas que parecen ser individuales también hay mucho de colectivo por una defensa que me ayudó un montón porque ellas son muy fuertes. Nos permitió mantener el partido parejo. Estoy muy orgullosa de cómo logramos sacarlo colectivamente, más allá de ese premio individual que siempre es un premio al esfuerzo porque se trabaja un montón y está buenísimo cuando se refleja en el resultado", manifestó.

"Fue un partido muy intenso, muy físico, de mucha corrida y de mucha tensión porque estuvimos siempre muy parejas hasta el final, fue gol a gol, cerrado", analizó la golera.

"Estamos felices pero a la vez lo tomamos con mucha serenidad porque es un pasito más para lograr el objetivo del año que es el Súper 4. El equipo respondió, lo sacamos colectivamente porque necesitamos de todas para que el resultado salga porque ellas son muy buenas", agregó Modernell.

"El clima de la final fue muy especial, con todas las formativas de Layva en las tribunas. Estamos sembrando una semillita en un montón de niñas que disfrutan el deporte y lo viven pasionalmente como lo vivimos nosotras", concluyó Modernell.

Layva contó para este Clausura con el retorno de una jugadora emblema de la casa: la pívot Eliana Falco. Profesora de Educación Física, madre y, dueña de una faceta artística donde une el canto con la guitarra, Falco volvió a ponerse los cortos porque Julieta Pessina sufrió rotura de ligamentos de rodilla y pasó por cirugía.

Cómo se juega el Súper 4 de handball femenino: Layva-Colegio Alemán y Goes-Scuola Italiana

Con el Clausura definido, la actividad del handball femenino uruguayo continuará con el Súper 4, el torneo que determinará al campeón de la temporada 2026.

Los cuatro equipos clasificados son Layva, Goes, Scuola Italiana y Colegio Alemán.

Layva enfrentará a Colegio Alemán en una de las semifinales, mientras que en la otra llave se medirán Goes, campeón del Torneo Apertura, y Scuola Italiana.

El conjunto dirigido por Puñales llegará a esa instancia fortalecido por el título del Clausura y con el objetivo de coronar su temporada con una nueva conquista.

Scuola Italiana, dirigido por Daniela Mata, tendrá por su parte una nueva oportunidad de disputar el título tras una campaña que lo mantuvo entre los principales protagonistas del campeonato.

Aunque no ganaron Apertura ni Clausura son el rival a vencer porque son las vigentes campeonas, más allá de que a mitad de temporada se le retiraron dos jugadoras emblema: la golera Noelia Artigas y la armadora Mariana Gómez.

La ficha de la final: Layva 26-23 Scuola Italiana

Layva (26): María Clara Fernández 2, Manuela Machado 3, Sofía Cortabarría 0, Camila Bianco 4, Rosina González 4, Catalina Galán 1, Maite Pessina 3, Inés Álvarez 4, Anaclara Fittipaldi 1, Agustina Modernell 0, Paula Eastman 4, Eugenia Modernell 0, Eliana Falco 0 y Lucía Álvarez 0. DT: Leo Puñales.

Scuola Italiana (23): Manuela Rabela 0, Carmela Fernández 0, Candelaria Duarte 2, Lara Castro 2, Federica Van Rompaey 1, Florencia Marino 0, Evelina Martegani 3, Agustina Margni 1, Magdalena Guichón 6, Malena Fernández 0, Clara Barthaburu 0, Manuela Liberman 2, Julieta Iturriaga 6 y Micaela Montilla 0. DT: Daniela Mata.